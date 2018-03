أخطر الألعاب 2018.. قراصنة يسيطرون على البحار وموتى ينهضون ووحوش تطارد الناجين من البشر

يتوعدنا عام 2018 بمجموعة من الألعاب التي قد تغير شكل عالم الألعاب، من الألعاب ذات التقنيات العالية والصور الخلابة، التي قد تنافس على صدارة قائمة الألعاب هذا العام، ولهذا نقدم لك في هذا التقرير مراجعةً لبعض هذه الألعاب وأنواعها.

تنوعت الألعاب الجديدة وإن كانت الغلبة للأكشن والمغامرات ومحاولات النجاة، ما بين الموتى السائرين، واستكشاف الفضاء، وصراع البقاء، وإمبراطوريات تنهض وأخرى تندثر، وقتلة يعتزلون مهنتهم وقنص واصطياد الوحوش، إضافة إلى سباقات السيارات.



في هذا التقرير نستعرض أفضل الألعاب المثيرة، التي من المتوقع أن تكون الأفضل لعام 2018.

1- الموتى السائرون -The Walking Dead- هل تنجو منهم الطفلة كليمنتاين؟

أعلنت شركة ألعاب الفيديو Telltale Games عن الجزء الثاني من لعبة The Wolf Among Us، وجزء أخير لسلسلة الرعب والبقاء على قيد الحياة the walking dead final season -الموتى السائرون- التي سوف تظهر في وقت قريب من هذا العام 2018.

وكانت شركة Telltale قد أعلنت عن بعض التفاصيل في اللعبة، منها أن القصة سوف تركز على الطفلة (كليمنتاين)، في الدور الرئيسي، التي سوف تضطر إلى اتخاذ قرارات مهمة، فعليها تحديد الشخصية التي سوف تكون عليها، ومَن الأشخاص الذين تحب أن تكون معهم؟ وماذا ستفعل للبحث والعثور على AJ -هو ابن ربيكا الذي سيولد في هذا الجزء- وسيتم عرض القصة على هيئة مقاطع فيديو خلال اللعبة، لتعيش داخل القصة وتتفهم أحداثها.

تحاول الطفلة كليمنتاين النجاة في هذا الجزء عبر تحديد أهدافها للعيش والهروب من الموتى السائرين، من خلال تكوين عائلة لها، وأول شخص تريد العثور عليه هو AJ وإنقاذه.

إن مغامرة هذه الطفلة وسط الموتى السائرين هي متعة الجزء الرابع والأخير من اللعبة، الذي يصدر خلال عام 2018، فلا تفوتها!

2 -Surviving Mars- شارك في استيطان المريخ

هل ترغب في السفر للمريخ والعيش هناك؟ مع لعبة Surviving Mars سوف تكون قادراً على زيارة كوكب المريخ واستكشافه.

فاللعبة تتيح خوض رحلة لاستعمار المريخ واكتشاف أسراره، أيضاً يمكنك بناء أولى مستعمرات الإنسان العاملة على سطح الكوكب الأحمر، كل ما تحتاجه هو توفير الإمدادات والأكسجين وبعض التدريب، مع قليل من الخبرة عن العواصف الرملية، ولا تنس استخدام التكنولوجيا.

ستقوم خلال اللعبة باستقبال البعثات البشرية إلى الكوكب، وإنشاء المباني التي تساعد المستعمرة الخاصة بك على الازدهار. انتهز الفرصة لبناء الحضارة البشرية على المريخ.

3- عصر الإمبراطوريات 4 -Age of Empires 4: اللعبة التي عشقتها في مراهقتك تعود

الوقت يُغير كل شيء لكن يبقى الدافع للحياة واحداً، حيث المغامرة والاستكشاف، وهذا ما توفره لعبة الحروب التاريخية Age of Empires 4 التي عشقها الكثيرون من الرجال والنساء البالغين خلال مراهقتهم.

تعود إلينا من جديد هذه اللعبة الاستراتيجية بجزء رابع من السلسلة، وهذه المرة سوف تقوم استوديوهات Relic Entertainment بتطوير هذا الجزء.

وتدور أحداث اللعبة حول التطور الذي تشهده الأمم، فهناك عصر لبزوغ إمبراطورية وانتهاء أخرى. خلال اللعبة قم ببناء إمبراطوريتك وكَوّن جيشك واحمِ مواردك، ولا تنس أن تُطَوّر نفسك سريعاً لتسيطر على الإمبراطوريات الموجودة معك وتصبح الأقوى.

4-أنثيم -Anthem- محاصر في البذلة الخارقة!

أنثيم Anthem هي لعبة جماعية من ألعاب العالم المفتوح، حيث يمكنك خوض المغامرات واستكشاف عالم لا ينتهي، مليء بالمخلوقات الغريبة والمتوحشة.

وفي هذا العالم البدائي لا توجد حضارة سوى في البذلة المتقدمة التي ترتديها وتعطيك قدرات خارقة مثل الطيران، الغوص في المياه، الدفاع عن نفسك، وإطلاق النيران على العدو.

كما يمكنك المشاركة في فريق من 4 لاعبين، لتنطلق في تحديات قوية وجَمْع الكثير من المكافآت والهدايا القيمة.

5- ذا كرو تو -The Crew 2- في الأرض والسماء

لا يهم نوع المركبة التي سوف تقودها، لكن كل ما عليك فعله هو الهيمنة على سباقات الأرض، والجو، والبحر من خلال لعبة السباقات الرائعة The Crew 2، التي تقدم للاعب عالماً مفتوحاً يستطيع بواسطته اختبار مهاراته وخوض سباقات بالسيارات أو بالطائرات أو حتى بالقوارب، لذا حان وقت الانطلاق على الأسفلت بأقصى سرعة، واختراق الجو والبحر عبر سلسلة من السباقات، ومجموعة من المركبات المتنوعة في بيئات مختلفة.

6-سكال أند بوندز -Skull and Bones-

هل شاهدت سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي Pirates of the Caribbean حيث يسيطر القراصنة على البحار ويعيشون وفقاً لقوانينهم الخاصة، ربما يمكنك أن تصبح قرصاناً وتمتلك سفينة حربية خاصة بك في لعبة الحروب البحرية والمغامرات الممتعة Skull and Bones وتدور أحداثها في إطار مغامرات بحرية رائعة غير مسبوقة.

سَيطر علي سفينتك، أدر دَفتك وأطلق شراعك للرياح لتنطلق نحو المحيط الهندي، حيث الثروات التي لم تكتشف بعد، والتي يسعى نحوها الكثير. اعثر على الموارد والذهب واقض على منافسيك وحلفائهم، لتكن القرصان الأقوى في اللعبة.

7-إله الحرب 4 - god of war 4-

تعتبر لعبة God of War 4 من أفضل ألعاب المغامرات والتصويب من منظور الشخص الثالث، التي تأخذنا لعالم من الخيال والمخلوقات الأسطورية، واللعبة مختلفة عن الإصدار السابق، حيث أصبح كريتوس أقل غضباً كما أصبح شخصية مسؤولة.

أما سلاحه فتم استبدال السيفين بفأس سحرية، يمكن استخدامها للقضاء على الأعداء، كما يمكن إلقاؤها عليهم واستعادتها مرة أخرى، كحال Thor عندما يرمي مطرقته.

كما ينضم ابن كريتوس (أتريوس) إلى والده، ليخوض معه القتال في قصة شيقة وممتعة تستحق التجربة.

8- لعبة Soulcalibur VI

تعتبر لعبة Soulcalibur VI من أقوى ألعاب القتال والأساطير، وبعد غياب خمس سنوات منذ إصدار الجزء الخامس يصدر الجزء السادس هذا العام.

وهي أحد أقوى الألعاب التي تشتهر بأسلوب القتال السلس، والتكتيكي، واستخدام مختلف الأسلحة القديمة مثل السيوف والدروع، مع الاستفادة من عناصر البيئة المحيطة، والقوى السحرية.

تدور أحداث اللعبة في القرن السادس عشر، ويستمر القتال الملحمي بين المحاربين من أجل البحث عن السيف الروحي الأسطوري.

9- لعبة -Metro Exodus-

بعد ربع قرن من الحرب النووية التي دمَّرت الأرض، لا يزال هناك عدد من الناجين متمسكين بالحياة في أنفاق محطات المترو بموسكو، في لعبة البقاء والأكشن والتصويب Metro Exodus، التي سوف تخوض من خلالها حروباً ضد العناصر السامة والوحوش المتحولة والأعداء المحيطين بك في كل مكان؛ حيث إنه يجب عليك الخروج للسطح بعد كل هذا الدمار لاستكشاف المناطق الروسية والبحث عن حياة جديدة أكثر هدوءاً وأماناً.

اللعبة عبارة عن مزيج من القتال المميت، مع التسلل والاستكشاف، وقد تم استيحاء قصة اللعبة من خلال روايات المؤلف الروسي Dmitry Glukhovsky.

10- مارفلز سبايدر مان Marvel's Spider-Man

شخصية سبايدر مان أحد أهم الأبطال الخارقين في مجال السينما، لكنها تنتقل الآن إلى مطوّري الألعاب لإنتاج لعبة مغامرات أكثر تفاعلية في عالم مفتوح، من خلال لعبة marvel's spider man.

اللعبة تشبه كثيراً لعبة بات مان من حيث طريقة القتال والتجسس، وتحتوي العديد من الخصائص المميزة لتجربة أكثر إمتاعاً، مثل المشي على الجدران واستخدام شبكة العنكبوت للتسلق ومهاجمة الأعداء، كما يمكنك أن تلعب بشخصية بيتر بدون زِي العنكبوت. بالإضافة إلى اللعب بصديقته "ماري جين" في بعض المهمات، وستواجه في اللعبة أقوى الشخصيات التي من الصعب هزيمتها. فكن مستعداً!

11- لعبة The Last of Us Part II

قد حلّت كارثة بالبشرية بسبب نوع من الفطريات الطفيلية التي حولت المصابين بها إلى قتلة مختلين متحولين، وبعد مرور عشرين عاماً على هذه الكارثة دارت أحداث الجزء الأول من لعبة The Last of Us، وقد نالت إعجاب الجميع، ومن المؤكد أن الجزء الثاني سوف يحتوي على الكثير من المميزات مع المزيد من الإثارة؛ حيث تقع أحداث The Last of Us Part II بعد انتهاء أحداث الجزء الأول بحوالي خمس سنوات، وتلعب Ashley Johnson مرة أخرى دور Ellie.

جدير بالذكر أن الكراهية ستكون هي الطاغية على أحداث هذا الجزء، بعكس الجزء الأول، حيث كانت المحبة هي الطاغية، خاصة أن Ellie تقول في تَقدِمة اللعبة إنها ستقتل الجميع.

12- لعبة- Red Dead Redemption 2-

أعلنت شركة روكستار، التي أطلقت من قبل السلسلة الشهيرة GTA عن لعبة Red Dead Redemption 2، التي تأخذنا لرعاة البقر والغرب الأميركي، حيث البقاء للأقوى، في ظل المخاطر الموجودة في كل مكان.

اللعبة ليست مجرد قصة عادية، لكنها عالم مفتوح تستكشف فيه كل شيء وتخوض مغامرات رائعة، وتستخدم أسلحة الغرب القديم؛ من المسدسات والبنادق، كما تركب الأحصنة وتقود العربات التي تجرها الأحصنة، وتواجه قطاع الطرق واللصوص، وترى التطور من خلال القطارات، وإذا كنت من عشاق لعبة GTA فسوف تحب هذه اللعبة.

13- لعبة -Far Cry 5-

تدور أحداث لعبة Far Cry 5 في ريف Hope -مكان خيالي- بمقاطعة مونتانا الأميركية، ومن الوهلة الأولى تشعر بأن هذا المكان مثالي للعيش بحرية وأمان، لكن سرعان ما تكتشف أن هناك جرائم شنيعة تحدث، والناس ينصاعون لجماعة دينية متطرفة تسيطر عليهم بدافع الخوف منهم أو الإيمان بهم.

سوف تلعب دور الشريف، ومهمتك تتلخص في مساعدة سكان البلدة، ومقاومة تلك الجماعة المتطرفة، لكن احذر فتلك الجماعة تعتبر شديدة التطرف والعدائية، وتفعل كل شيء للتخلص من أعدائها.