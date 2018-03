انتقادات لـ"ديلي ميل" البريطانية بعد نشرها صفحتين كاملتين عن أصابع كيت ميدلتون.. ماذا كتبت الصحيفة حتى أثارت الجدل حولها؟

"لماذا تبدو أصابع كيت بنفس الطول؟". لم يطرح أحدٌ أبداً هذا السؤال بجدية حتى اليوم. وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليومية صورةً لأصابع الدوقة كيت ميدلتون على صفحتها الأولى.

وقالت النسخة الألمانية لـ"هاف بوست"، إنه على الرغم من أن السؤال لا معنى له على الإطلاق -لأن أصابع كيت ليست أبداً بنفس الطول على أي حال- إلا أن الصحيفة خصصت صفحتين كاملتين لهذا الموضوع فقط، حتى يتمكنوا من إقناع قراء الصحيفة أن أصابع كيت ليست بنفس الطول.

وكانت دوقة كامبردج في زيارة لإحدى المدارس في أكسفورد، يوم الأحد 11 مارس/آذار 2018، وبحسب الديلي ميل فقد لاحظ بعض المراقبين أن ثمة شيئاً غريباً في أصابع كيت.

وعلى الرغم من أنه ليس من المعروف مَن الذي لاحظ شيئاً كهذا، فقد واجهت ديلي ميل عاصفة من الانتقادات الحادة على هذا الموضوع.

وكتب أحد المعلقين على المقال "عندما قرأت ذلك أدركت شيئاً واحداً، أن الكتاب في ديلي ميل قد تجاوزوا حدود الحماقة. كيت تحمل حقيبة يد بين أصابعها من ناحية، وإبهامها من الناحية الأخرى. وتمسكها بأطراف أصابعها. وعندما ينثني ظهر يدها، يبدو وكأن أصابعها بنفس الطول. هذا غباء حقاً".

“I’ve got an idea: we could do a thing about the size of Kate’s fingers being all the same size”.

“They aren’t, though”.

“Prove it”.

“I’ve done a box round them and they don’t touch the same line”.

“We shall publish anyway”. pic.twitter.com/cMMDfUs51V

— Stig Abell (@StigAbell) March 12, 2018