فيديو طريف لموظف يساعد مسؤولاً سعودياً للفوز في "البلياردو".. وصف بـ"المجاملة التاريخية"

أراد شاب مجاملة أمين منطقة الجوف بالسعودية، فتحوَّل المشهد لموقف طريف استدعى ضحك وسخرية عدد من رواد الشبكات الاجتماعية بالسعودية.
ففي أثناء تدشين أمين الجوف، عجب القحطاني، لإحدى الصالات الرياضية في بلدية الناصفة، وقيامه بضربة البداية للعبة "البلياردو"، قام أحد المرافقين بأخذ الكرة بسرعة ووضعها في "البوكيت" (الحفرة الموجودة بالمنضدة التي من المفترض أن تسقط بها الكرات).
الفيديو وصفه بعض المعلقين بـ"المجاملة التاريخية"، بينما اعتبرها آخرون دعابة فكاهية لطيفة.
أمين منطقة الجوف اليوم أثناء تدشين #مركز_الشباب ... مجاملة تاريخية pic.twitter.com/RssWXDuCGu
— نايف المشيط (@nalmoshait) March 12, 2018
اكبر مجامله في التاريخ 😂😂😂😂😂#امين_الجوف
pic.twitter.com/TPO8W0yvGD
— فايح البقمي (@faihalbugami) March 13, 2018
مقطع ل #أمين_منطقة_الجوف المهندس #عجب_القحطاني عفوي وجميل
والأجمل إيصال الكره رسمت من باب الدعابه في إطار فكاهي لما كل هذه الجلبه! pic.twitter.com/swdP6B4WEZ
— احمد الشراري (@alshrariahmad) March 12, 2018
يأتي ذلك مع قيام أمين الجوف، الإثنين 12 مارس/آذار 2018، بتدشين مشروعات في مركز الناصفة منها افتتاح مبنى البلدية للمركز، وذلك بحضور عدد من المسؤولين منهم محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ورئيس بلدية الناصفة المهندس عبدالله بن شطيط الشراري، بحسب موقع صحيفة "عاجل" السعودي.
افتتاح مبنى #بلدية_الناصفه pic.twitter.com/4mSXazWTmh
— بلدية الناصفة (@alnasfamunicipa) March 12, 2018
يذكر أن أمانة الجوف أنشأتها وزارة الشؤون البلدية للاهتمام بمشاريع النقل والبيئة السكنية والطرق والمدارس والمصحات والحدائق وغيرها من الاحتياجات الأساسية لمنطقة الجوف، الواقعة شمال غربي المملكة العربية السعودية.
دشن أمين منطقة #الجوف مبنى #بلدية_الناصفة وياتي إنشاء المبنى ليتواكب مع توجه البلدية في تطوير العمل الإداري وتغطية احتياج الأهالي . pic.twitter.com/YoZeRxdHKE
— أمانة منطقة الجوف (@amanataljouf) March 12, 2018