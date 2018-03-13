فيديو طريف لموظف يساعد مسؤولاً سعودياً للفوز في "البلياردو".. وصف بـ"المجاملة التاريخية"

أراد شاب مجاملة أمين منطقة الجوف بالسعودية، فتحوَّل المشهد لموقف طريف استدعى ضحك وسخرية عدد من رواد الشبكات الاجتماعية بالسعودية.

ففي أثناء تدشين أمين الجوف، عجب القحطاني، لإحدى الصالات الرياضية في بلدية الناصفة، وقيامه بضربة البداية للعبة "البلياردو"، قام أحد المرافقين بأخذ الكرة بسرعة ووضعها في "البوكيت" (الحفرة الموجودة بالمنضدة التي من المفترض أن تسقط بها الكرات).

الفيديو وصفه بعض المعلقين بـ"المجاملة التاريخية"، بينما اعتبرها آخرون دعابة فكاهية لطيفة.



أمين منطقة الجوف اليوم أثناء تدشين #مركز_الشباب ... مجاملة تاريخية pic.twitter.com/RssWXDuCGu — نايف المشيط‎ (@nalmoshait) March 12, 2018



مقطع ل #أمين_منطقة_الجوف المهندس #عجب_القحطاني عفوي وجميل

والأجمل إيصال الكره رسمت من باب الدعابه في إطار فكاهي لما كل هذه الجلبه! pic.twitter.com/swdP6B4WEZ — احمد الشراري (@alshrariahmad) March 12, 2018

يأتي ذلك مع قيام أمين الجوف، الإثنين 12 مارس/آذار 2018، بتدشين مشروعات في مركز الناصفة منها افتتاح مبنى البلدية للمركز، وذلك بحضور عدد من المسؤولين منهم محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ورئيس بلدية الناصفة المهندس عبدالله بن شطيط الشراري، بحسب موقع صحيفة "عاجل" السعودي.

يذكر أن أمانة الجوف أنشأتها وزارة الشؤون البلدية للاهتمام بمشاريع النقل والبيئة السكنية والطرق والمدارس والمصحات والحدائق وغيرها من الاحتياجات الأساسية لمنطقة الجوف، الواقعة شمال غربي المملكة العربية السعودية.