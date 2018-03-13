قتله ووقف على جسده أمام المتفرجين.. مقاطع مروّعة لنمر ينقضُّ على صاحبه في حديقة حيوانات بالصين



بعد أن ربّاه منذ كان جرواً صغيراً، انقضَّ نمر "مستأنس" على صاحبه في حديقة الحيوانات، الأحد 11 مارس/آذار 2018، مودياً بحياته.

وتوفي صاحب النمر وهو حارس الحديقة الواقعة في مقاطعة فوجيان شرقي الصين، متأثراً بجراحه، بعد هجوم النمر الذي قام برعايته، عليه داخل قفص كبير من المعدن، وذلك حسب ما أظهرت لقطات فيديو للحادثة، نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية.

حارس الحديقة ويدعى "وو"، كان يعمل منذ أن كان النمر صغيراً على استئناسه للتعامل مع البشر على مدار فترة طويلة من الزمن، وهو عادة ما يكون مطيعاً، لكن هذه المرة عقره حتى الموت.

وتُظهر المقاطع المروعة التي التقطها الحضور هذا النمر الذي لم يتسن التأكد من سلالته، وهو يقف على جسد المدرب الذي فقد حياته داخل القفص، بينما يصرخ أحدهم "اطلبوا الشرطة".

فيما يظهر مقطع فيديو آخر النمر وهو يهاجم حارس الحديقة بمخالبه، بينما يحاول باقي أفراد العاملين إبعاده باستخدام عصا.

واستطاعوا في نهاية المطاف الوصول إلى الضحية، لكنه لم يبد أي استجابة حيوية، وأعلن المسعفون عن وفاته فيما بعد.

وقالت إدارة الحديقة، إن الحيوان (النمر)استُخدم لتأدية عرض أمام الزوار كجزء من فعاليات السيرك المُقام في مقاطعة آنهوي شرقي الصين.