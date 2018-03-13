عودة ميكروباص فولكس فاغن.. ولكنه يعمل بالكهرباء هذه المرة ومزود بهذه التكنولوجيا الجديدة

استجابةً للمطالب الجماهيرية، أعلنت شركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتزامها إعادة إنتاج منتجها الفائز بجوائز من قبل، وهو السيارة طراز I.D. Buzz، مع إمكانية تشغيلها باستخدام الكهرباء، ومن المُقرَّر أن يكون ذلك عام 2022، بطرح السيارة في الولايات المتحدة ودول أوروبا والصين.

وقال الدكتور هربرت ديس، رئيس مجلس إدارة شركة فولكس فاغن بولاية كاليفورنيا، حيث جرى الإعلان عن إعادة إنتاج السيارة: "في اعتقادي أن السيارة طراز I.D. Buzz هي السيارة الكهربائية الأجمل والأكثر إبهاراً في العالم".

وقال: "إن هدفنا واضحٌ، فنحن نطمح لتصنيع سيارةٍ كهربائيةٍ مائةً بالمائة، متصلةً بالإنترنت على الدوام، وتكون السيارة الأكثر مبيعاً في العالم، فالسيارة الكهربائية النموذجية في هذا العصر يجب أن تكون من فولكس فاغن"، بحسب ما نشر على موقع شركة Volkswagen الألمانية.









ويعد طراز I.D. Buzz هو السيارة الكهربائية الثانية التي تكشف فولكس فاغن عن تصنيعها إلى جوار طراز I.D. الأصلي، الذي من المُقرَّر أن يبدأ تصنيعه في 2019 كموديل لعام 2020، وقد أظهر طراز I.D. Crozz ما قد تبدو عليه السيارة الكهربائية لفولكس فاغن SUV.

وتستخدم السيارات الثلاث نظام القيادة الكهربائي لفولكس فاغن (المعروف اختصاراً بـ MEB في ألمانيا)، ويشمل مجموعةً من القطع وأجزاء الشاسيه التي صُمِّمَت لتصل بقدرة القيادة الكهربائية وتكنولوجيا المستقبل إلى أقصى حدٍّ ممكن.

وقال ديس: "ستقدم هذه السيارات كل شيءٍ، بل أكثر من ذلك، إذ سيتوفَّر فيها ما لم يتوفَّر في سيارةٍ كهربائيةٍ من قبل. وسيكون سعرها في متناول الجميع".

وكما كان الطراز الأصلي من السيارة الميكروباص، فإن تصميم وهندسة طراز I.D. Buzz ولوحة نظام القيادة الكهربائي يُوفِّران مساحةً واسعةً للركاب والحقائب أيضاً، حيث تتسع السيارة من الداخل اتساعاً كبيراً. وهناك أيضاً حقيبة سيارة في الأمام، تشبه تماماً تلك الموجودة في الطراز الأصلي لسيارة VW Beetle.

ماسحات ليزر وعجلة قيادة قابلة للطي

ويوفر طراز I.D. Buzz أيضاً عرضاً لنوع التكنولوجيا المستقلة التي ستقوم فولكس فاغن بتطويرها لسياراتها المستقبلية، وهو النظام الأوتوماتيكي الكامل، نظام I.D. Pilot الذي يمكن أن يدخل حيز الإنتاج بحلول عام 2025. فبدايةً من عجلة القيادة القابلة للطي، ومروراً بالماسحات الليزر الموجودة في السقف التي تعمل بأشعة الليزر، وصولاً إلى العرض العلوي للواقع الافتراضي، فطراز .D. Buzz لا يعوزُهُ الابتكار.

إن طراز I.D. Buzz الجديد سيكون الجيلَ السابع من هذه السيارة الميكروباص، ومع مرور الوقت طوَّرت سيارات فولكس فاغن من طرازاتها، لكنها احتفظت بشخصيتها، وتميُّزها، واتساعها. ويبقى الطراز الأصلي -الذي يلقبه الشغوفون بشكل الزجاج الأمامي للسيارة بـ"المُقسّم"- أكثر التصميمات إلهاماً.

ويشبه الشكل الخارجي للسيارة شكل الجيل الأول منها، فهي سيارةٌ رياضية، مُقدمتُها على شكل حرف V، ولها نوافذ مستطيلة لها زجاجٌ داكنٌ بعض الشيء، أما الفتحات في الجزء الخلفي فتماثل تلك التي كانت في الطراز الأصلي.