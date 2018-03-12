الإمارات تشتري حصة في حقل "شروق" المصري بالبحر المتوسط من شركة إيني الإيطالية

أعلنت شركة إيني الإيطالية بيع 10% من حصتها في امتياز حقل شروق البحري للغاز، الذي يقع قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط، إلى شركة مبادلة الإماراتية.

ومن جهتها أكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن "وليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد شهد مع رئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جينتلوني توقيع اتفاقية بين شركة مبادلة للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وشركة إيني الإيطالية، في قصر الشاطئ، حيث تشتري بموجبها الشركة الإماراتية 10% من حصة إيني في امتياز حقل شروق البحري للغاز في مصر، الذي يضم حقل ظهر".

وأشارت شركة إيني النفطية الإيطالية إلى أنها ستبيع حصة تبلغ 10% من امتياز شروق البحري في حقل ظهر بمصر لشركة مبادلة للبترول الإماراتية مقابل 934 مليون دولار.

وتملك إيني حالياً من خلال فرعها "آي إي أو سي" حصة تبلغ 60% في هذا الحقل الذي يُعد أكبر كشف للغاز في البحر المتوسط حتى الآن، حيث يبلغ إنتاجه 400 مليون قدم مكعبة يومياً. وتملك شركة روسنفت حصة تبلغ 30%، وشركة بي بي 10%.

وقال الرئيس التنفيذي لايني كلاوديو ديسكالزي، أمس الأحد، إن الصفقة "تمثل إشارة أخرى إلى قوة وجودة هذا الحقل العالمي".

يذكر أن الإنتاج قد بدأ في حقل ظهر أواخر العام الماضي، ومن المتوقع أن يضيف 70 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً لإيني هذا العام، وفقاً لما ذكره ديسكالزي الشهر الماضي.

وقد افتتح، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشروع حقل ظهر العملاق، الذي يُعد أكبر كشف غاز تحقق في مصر ومنطقة البحر المتوسط، ويمثل إضافة قوية لدعم احتياطيات وإنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

ومن المقرر، بحسب ما ذكر مسؤولون مصريون، أن يسهم حقل "ظهر" في تلبية احتياجات السوق المحلي المصري من الغاز، فضلاً عن تشجيع كبرى الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول المصري.