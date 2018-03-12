الأهلي بطلاً للدوري المصري للمرة الـ٤٠ في تاريخه.. حصد اللقب قبل انتهاء البطولة بـ6 جولات

توّج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 40 في تاريخه والثالثة على التوالي قبل 6 جولات على النهاية بعد تعادل المصري البورسعيدي سلباً مع ضيفه الإنتاج الحربي اليوم الاثنين 12 مارس/آذار.

وأدى هذا التعادل إلى استحالة تعويض المصري لفارق النقاط مع الأهلي فيما تبقى من مباريات المسابقة هذا الموسم.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 75 نقطة بعد فوزه للمرة 24 في 28 مباراة، ويتقدم بفارق 22 نقطة على الإسماعيلي، و24 نقطة على الزمالك.

ولم يكن بوسع الإسماعيلي أو الزمالك اللحاق بالأهلي لكن المصري البورسعيدي رابع الترتيب الذي كان يملك 48 نقطة من 25 مباراة هو الوحيد القادر من الناحية النظرية على معادلة رصيد النقاط مع الأهلي لو فاز بكل مبارياته التسع المتبقية.

🏆 رسمياً: الأهلي بطل الدوري للمرة الـ ٤٠ في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي.#CHAMPI4ONS#YallaYaAhly pic.twitter.com/sqmiMFaXJB — Al Ahly SC (@AlAhly) ١٢ مارس، ٢٠١٨

لكن بعد تعادله اليوم رفع المصري رصيده إلى 49 من 26 مباراة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 27 مباراة متقدماً بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث الذي خاض 27 مباراة أيضاً.

وكان المصري الأكثر هيمنة وهجوماً في الشوط الأول ولاحت له فرصتان في أول نصف ساعة عندما حوّل إسلام عيسى تمريرة عرضية رائعة لم يستغلها يوسف واتارا من بوركينا فاسو بعد 10 دقائق من البداية.

وفي الدقيقة 25 هيأ أحمد شكري كرة رائعة أمام أحمد جمعة ليسدد الأخير أعلى المرمى.

النادي الأهلي يتوج رسميًا ببطولة الدوري المصري العام للمرة الثالثة على التوالي ويحصد اللقب للمرة الـ 40 في تاريخه 🦅🏆⭐️ pic.twitter.com/NaFH7Oa9jI — dmc sports (@dmcsportstv) ١٢ مارس، ٢٠١٨

وأهدر أحمد شرويدة مهاجم الإنتاج أهم فرصة لفريقه في الدقيقة 29 عندما تلقى تمريرة عرضية حولها برأسه بعيداً عن المرمى.

وكاد محمد كوفي مدافع المصري أن يستغل كرة سقطت من يد حارس الإنتاج في الدقيقة 55 لكن دفاع الإنتاج أبعد الكرة.