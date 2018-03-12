حوادث في بنغلاديش، إيران، بريطانيا، أميركا.. يوم صعب للطيران حول العالم

شهدت ساعات يومي الأحد والإثنين العديد من حوادث الطيران حول العالم شرقاً وغرباً، وتراوحت هذه الحوادث بين تحطم طائرة تقل العشرات ومقتل معظمهم في بنغلاديش، وبين حادث تصادم خفيف ونجاة الطيار في بريطانيا.

ويبلغ متوسط عدد حوادث الطيران يومياً حوالي 0.09 حادث في اليوم بحساب إجمالي حوالي 1,918 حادث طيران مسجل منذ العام 1959 حتى 2015 وتحدث أغلب الحوادث بسبب أخطاء طاقم الطيران

عشرات القتلى في تحطم طائرة بنغلاديشية أثناء هبوطها الثاني

تحطمت طائرة ركاب بنجلاديشية ولقي ما لا يقل عن 50 شخصاً حتفهم جراء حادث الطائرة التي تحمل 71 شخصاً اليوم الإثنين أثناء هبوطها في مطار دولي في كاتمندو بنيبال.









وقال راج كومار تشيتري، المدير العام للمطار المحاط بالتلال، إن الطائرة التابعة لشركة يو.إس-بانجلا كانت في رحلة من داكا عندما صدمت سورا بالمطار واشتعلت فيها النيران.

وقال جوكول بهانداري المتحدث باسم الجيش "انتشلنا 50 جثة حتى الآن".

وأضاف أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص من وسط الحطام المشتعل للطائرة وأن تسعة لا يزالون مفقودين.

والطائرة من صنع شركة بومباردير وهي من طراز كيو400. واشتعلت فيها ألسنة اللهب وتوقفت في حقل قريب من مدرج مطار تريبهوان الدولي.









وقال شهود إن كثيراً من الجثث التي أسجيت على المدرج وغطيت بالقماش متفحمة. وأمكن رؤية سحب من الدخان منبعثة من الطائرة.

وأظهرت صور في وقت لاحق إخماد الحريق ووجود أفراد من الجيش وعمال إغاثة في الموقع.

وأفادت بيانات بموقع (فلايت رادار 24) أن عمر الطائرة 17 عاماً. وذكر الموقع أن الطائرة انخفضت إلى ارتفاع 1341 متراً تقريباً (4400 قدم) ثم ارتفعت إلى حوالي 2011 متراً (6600 قدم) ثم حدث الاصطدام بعد ذلك بدقيقتين.

وسجل نيبال، ذات الطبيعة الجبلية، في معايير سلامة الطيران ضعيف.

وبين الركاب 33 نيبالياً و32 بنغلادشياً وصيني وراكب من جزر المالديف كما قال قمر الإسلام الناطق باسم شركة الطيران لوكالة فرانس برس.

عروس وسبع من صديقاتها في حادث طائرة خاصة من دبي لتركيا

لقيت شخصية ثرية بارزة في المجتمع التركي وسبع من صديقاتها حتفهن ضمن 11 شخصاً يوم الأحد عندما تحطمت طائرة خاصة كانت تقلهن إلى تركيا بعد حضور حفل في دبي على سفح جبل بإيران، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وقال مسؤول بوزارة النقل التركية إن الطائرة مملوكة لشركة رجل الأعمال التركي حسين بشاران وكانت تقل ثمانية ركاب وطاقماً مؤلفاً من ثلاثة أشخاص.

وكان من بين الركاب مينا ابنة بشاران وسبع من صديقاتها وكن في طريق العودة من حفل بمناسبة قرب زواجها الشهر المقبل.

وبشاران نائب سابق لرئيس نادي طرابزون سبور لكرة القدم ويمتلك شركات تمارس أنشطة متعددة بدءاً من اليخوت حتى قطاع الطاقة. وتشمل مشروعاته للبناء مشروع إسكان في الجانب الآسيوي من إسطنبول أطلق عليه اسم "أبراج مينا" نسبة إلى ابنته.

وفي حسابها على إنستغرام، ظهرت مينا في آخر صورة لها وهي محاطة بصديقاتها الشابات. وكتب إلى جانب الصورة أنها التقطت في فندق ون آند أونلي رويال ميراج الفاخر في دبي.

Gök ekini biçmiş gibi :(



11 can,

11 gencecik insan.

İhtiyacımız olan şey,

Biraz insaf, biraz vicdan!



Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm

Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi...



#minabaşaran pic.twitter.com/x8p7iuvt9N — Yener Güneş (@yenergunes) March 11, 2018

وقال كريم كينيك رئيس الهلال الأحمر التركي على تويتر نقلاً عن الهلال الأحمر الإيراني "تم العثور على حطام الطائرة والجثث. وسيتم نقلهم من الجبل عندما تشرق الشمس. أقدم التعازي لمن فقدوا أحباءهم".

وكان كينيك قد قال لرويترز في وقت سابق إنه "لا توجد فرصة" للعثور على أي ناجين. ولكنه أضاف أنه لا يستطيع أن يؤكد رسمياً سقوط أي قتلى.

ولم يرد أحد على اتصالات لمكتب شركة بشاران القابضة في إسطنبول.

وقال رضا جعفر زاده المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن الطائرة تحطمت قرب مدينة شهركرد بجنوب غرب إيران.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن مجتبى خالدي المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الإيرانية قوله إن السكان المحليين الذين وصلوا إلى موقع التحطم قالوا إن جثث الضحايا احترقت ولم يعثروا على ناجين فيما يبدو.

وقالت الوكالة إن أطقم الطوارئ تحاول الوصول إلى موقع تحطم الطائرة لكن طبيعة الأرض الجبلية الوعرة جعلت المهمة صعبة.

طائرة هيلكوبتر تسقط في نهر بنيويورك

قال مسؤولون وتقارير إعلامية لوكالة رويترز إن طائرة هليكوبتر تقل عدداً من الأشخاص سقطت في نهر بمدينة نيويورك يوم الأحد وإن غطاسين من الشرطة وإدارة الحرائق وصلوا إلى موقع الطائرة التي غمرتها المياه جزئياً.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة وهي من طراز (يوروكوبتر أيه.إس350) سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي. وأضافت أنها تحقق في الحادث.









وقال متحدث باسم شرطة نيويورك، في وقت مبكر من صباح الإثنين، إن اثنين من الركاب لقيا حتفهما على الفور، ونُقل 3 إلى مستشفيَين، ولكنهم تُوفوا فيما بعد.

طائرة تصدم بأشجار مزرعة بريطانية وتحطمها

وفي أنجلسي ببريطانيا قبل يوم ونصف نجا الطيار بعدما سقطت الطائرة الخفيفة التي كان يحلق بها بالقرب من مزرعة في ريسايبل

وقال رجل يعيش بالقرب من موقع التحطم إنه رأى الطائرة في اللحظات التي سبقت تحطمها واصطدمت بالأشجار وحطمتها ثم هبطت بينها.

وعثر السكان المحليون على الطيار وهو بحالة صدمة لكنه لم يصب في الحادث، ووصلت خدمات الطوارئ للمكان بعدها.