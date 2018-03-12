"السيلفي المختلس".. خاصية في فيسبوك قد ترسل صورتك للآخرين دون أن تشعر.. هكذا تتجنَّبها

لا يمر يوم دون تحديثات جديدة من شركة فيسبوك، من أجل تطوير استخدامنا للموقع الأزرق وتحويله إلى تجربة أكثر استمتاعاً.

لكن يبدو أن هذه الخاصية التي لم يسمع أغلب الناس عنها، قد تضعنا في إحراج مع الآخرين حتى لو كان من باب المزاح.

وتسمح هذه الخاصية بالتقاط صور سيلفي لمستخدم الهاتف دون الانتقال إلى تطبيق الكاميرا، ثم إرسالها للطرف الآخر أوتوماتيكياً دون إذن.

وتُفعل الخاصية من خلال الضغط على أيقونة الألبوم أو الكاميرا في أسفل المحادثة لمدة ثانيتين، فيظهر فجأة شباك صغير للكاميرا الأمامية.

وبمجرد سحب إصبعك من على الأيقونة، سيتم التقاط الصورة وإرسالها أوتوماتيكياً إلى الطرف الآخر.

بالطبع لم تستهدف فيسبوك إزعاج المستخدمين من خلال هذه الخاصية، وإنما لتسهيل عملية التقاط السيلفي أثناء المحادثة، إلا أن البعض بدأ في توجيه أصدقائه الذين لم يسمعوا عن هذه الخاصية من قبل، إلى استخدامها من باب المزاح دون الكشف لهم عن حقيقتها.









وعموماً، إذا قمت بتفعيل هذه الخاصية بالخطأ، يمكنك إلغاؤها فوراً من خلال سحب شباك الكاميرا نحو علامة الـ X التي تظهر في منتصف الشاشة.