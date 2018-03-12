"لحيته تضعه في خانة الإرهابيين.. ليته يتشبَّه بمبارك".. كاتب مصري ينصح محمد صلاح بتغيير مظهره

مقال لم يتعد الـ 300 كلمة، لكنه انتشر كالهشيم في النار على الشبكات الاجتماعية، بعدما وجه صاحبه بعض النصائح اللاذعة للنجم المصري محمد صلاح.

وكتب الصحفي صلاح منتصر مقالاً في صحيفة الأهرام المصرية يوم الأحد 23 مارس/آذار، نصح فيه صلاح بعمل "نيولوك" جديد، وأن يحلق لحيته الكثيفة التي لا تتناسب مع سنه أو نجوميته.

ويرى منتصر أن لحية وشعر صلاح الكثيفين، تكادان تضعانه في سلة واحدة مع "المتطرفين المتزمتين إن لم تضعاه مع الإرهابيين أو المتعاطفين معهم"، على حد تعبير الكاتب.

ووصف الكاتب مظهر صلاح قائلاً، "تسريحة شعره الكثيف الذي يبدو مهوشاً ومنفوشاً وكأن الحلاق لم يعرف طريق شعره منذ سنوات".

وطلب منتصر من صلاح، الاقتداء بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عندما طلب منه الكاتب يوسف إدريس تغيير تسريحة شعره، واستجاب مبارك لطلبه.

لم يمر الكثير من الوقت حتى وجد المقال طريقه إلى الشبكات الاجتماعية، مرفقاً بتعليقات مستهجنة للمقال واعتباره تعدياً على حرية صلاح الشخصية.

الأستاذ صلاح منتصر كتب مقالاً، يأمر فيه -وليس ينصح- اللاعب #محمد_صلاح بحلق لحيته، التي شبهها بلحية الإرهابي!

وهل كان كارل ماركس وبوب مارلي وديڤيد بيكهام ومورجان فريمان، وغيرهم من المشاهير الذين أطلقوا لحاهم إرهابيين؟!

على وضعك يابو صلاح.. زالقمر وربنا — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) March 12, 2018

سقطة كبيرة جدا من وجهة نظري اللي مالهاش قيمة الا ف نظري طبعا ان الكاتب الكبير صلاح منتصر يطلب من محمد صلاح انه يحلق دقنه لأنه قدوه ..ولأنه كده بيشبه المتطرفين. pic.twitter.com/8tzq4JxKT5 — ツ رجل آلقوسـ (@maganenoo) March 11, 2018

#خالد_منتصر ل #محمد_صلاح «احلق دقنك علشان ماتبقاش شكل المتطرفين»

بيكهام وميسي علي كده ما كانوا شبه المتطرفين ولا ماعندهم منتصر ينصحهم 😏

معلش يا ابوصلااح لو كنت عامل تاتو كنت هتعجب خالد منتصر باشا. 😕 pic.twitter.com/43f4wx3hDL — ناzeك 🆖 (@mamtpatpooot) March 11, 2018

صلاح منتصر جاي يكلمنا من القرن ال قبل ال فات 🙄🙄 الناس دي ازاي متحجرة كده ؟؟ https://t.co/FjSoASh61B — Hana Shams (@HanaShams) March 11, 2018









ولم تخلُ التعليقات من بعض الطرافة أيضاً.

















وتعقيباً على الهجوم الذي طاله، قال منتصر لموقع "مصراوي"، إن الهجوم عليه من قبل مستخدمي الشبكات الاجتماعية غير مبرر، خاصة وأنه لا يقصد الإساءة إلى اللاعب مطلقاً.

وأضاف منتصر لمصراوي، ""محمد صلاح عنده 24 سنة، لكن الذي يراه بشعره ولحيته يقدر عمره بنحو 35 أو 40 سنة.. لا أقصد تشبيه محمد صلاح بالمتطرفين، لأنه بعيد عن أفكارهم، ولكن مظهره صعب تقبله، لحيته طويلة أوي، وطريقة شعره أيضاً".