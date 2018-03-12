شاهد هدم أطول مباني عاصمة كنتاكي الأميركية.. الناس تجمعوا حوله وسحابة الغبار تصاعدت فوق رؤوسهم!

تعرَّض أطول مباني عاصمة ولاية كنتاكي الأميركية للهدم عبر انفجارٍ مُتحكَّم به الأحد 11 مارس/آذار 2018، ما أثار بهجة المتفرِّجين الذين سرعان ما هرعوا لتجنُّب سحابة الغبار التي تصاعدت فوق رؤوسهم.

ووفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، سيُفسِح هدم برج كابيتال بلازا ذي الـ28 طابقاً المجال أمام إنشاء مبنى إداري حديث مُؤلَّف من 5 طوابق.

كما سيتيح المبنى الإداري الجديد إنشاء مرآب للسيارات بسعة 1100 سيارة.

وكان البرج قد افتُتِح في عام 1972 كمبنى إداري تابع للولاية، إلا أنه أُغلِق في عام 2016.

وصدر قرار هدمه مؤخراً في خطوة لبناء مبنى إداري جديد، ومرآب للسيارات تحتاجه المنطقة.

