توأم الممثلة التركية لميس كاتبة سعودية الجنسية وتعيش في أميركا.. هذه قصتها

غزت الممثلة التركية توبا بويوكوستن الشهيرة بلميس، قلوب جمهورها في العالم العربي بجمالها وإطلالتها وتمثيلها المحترف، وصار تقليد لبسها وأناقتها شيئاً دارجاً بين المعجبين.

ولكن ما أثار الانتباه هو انتشار صور للكاتبة نورة المعيقلي على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشبه فيها الفنانة توبا وأثارت ضجة كبيرة بسبب الشبه الكبير بينهما.

توأم توبا هي كاتبة سعودية الجنسية تعيش في أميركا، انهالت عليها عروض الإعلانات والأفلام من العديد من الشركات الإنتاجية فقط بسبب الشبه الكبير بينها وبين لميس.

لميس السعودية

نوره المعيقلي تتابع الفنانين الأتراك وأخبارهم على مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، وتعد من أكبر المعجبين بـتوبا وقد قررت أن تغير شكلها لتصبح شبيهة بنجمتها المفضلة.

قصت شعرها كقصة توبا ووضعت العدسات اللاصقة ذات اللون الأخضر، وساعدتها تفاصيل وجهها التي فيها الكثير من الشبه بتوبا.

لم تكتف بهذا فقط بل في حركات التصوير أيضاً تسعى جاهدة إلى أن تكون مشابهة لحركات توبا، مما زاد من عدد متابعيها على إنستغرام، وتنوعت التعليقات والرسائل بين معجب وآخر يقدم لها عرض عمل.

واشتهرت توبا في العالم العربي بداية في مسلسل سنوات الضياع والذي بث على قناة MBC عام 2005- 2006.

ثم ظهرت في العديد من الأعمال الأخرى مثل مسلسل بائعة الورد، ومسلسل عاصي، ومسلسل العشق الأسود وأخيراً مسلسل الجميلة والشجاع.

زارت توبا دبي أكثر من مرة وحضرت احتفالات ومهرجانات عربية عديدة كرمت بها ونالت العديد من الجوائز الأخرى.

