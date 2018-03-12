بعد الاعتداء الكبير على طاقم التعليق في الملعب الأولمبي.. التلفزيون التونسي يهدد: لن تُذاع مباريات الدوري المحلي



أصدر التلفزيون التونسي، الأحد 11 مارس/آذار 2018، بياناً يهدد فيه بعدم إذاعة مباريات الدوري المحلي لكرة القدم في حالة عدم توافر تأمينات لطاقمه الفني والمعلقين، وذلك بعد اعتداء جماهيري على طاقمه ومعلّقي مباراة النجم الساحلي والإفريقي بالجولة الـ21.

وجاء بالبيان: "على أثر تعرُّض طاقم التعليق التابع للتلفزة التونسية، المتكون من الزميلين أنيس السحباني ولطفي خالد، للاعتداء في أثناء نقل فعاليات مباراة النجم الساحلي والنادي الإفريقي اليوم (الأحد) بالملعب الأولمبي في سوسة".

وأضاف: "سارعت الإدارة العامة للتلفزة التونسية بالاتصال بوزارة الداخلية والجامعة التونسية لكرة القدم ورئيس النجم الساحلي؛ لتدين هذه الاعتداءات التي أضحت متكررة على أبنائها وتجهيزاتها".

وأوضح: "كما ستطلب من الجامعة التونسية لكرة القدم، في مراسلة رسمية، دعوة جميع الأندية إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة لكامل الفرق التلفزية في مختلف الاختصاصات؛ للقيام بدورهم في تمكين مشاهديها من متابعة الأنشطة الرياضية، وفِي حال عدم ضمان السلامة فإنها ستضطر إلى عدم التحول مستقبلاً للملاعب التي لا تتوفر على الحماية المطلوبة".

وانتهت المباراة بفوز الإفريقي بهدف دون رد، ارتقى به إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة، خلف الترجي، (المتصدر) بـ50 نقطة.

