وسط جدلٍ حول القناة المستضيفة.. ما حقيقة عودة ظهور الإعلامي المصري توفيق عكاشة؟

يعود الإعلامي المصري توفيق عكاشة للظهور مرةً أخرى، بعد غيابٍ دامَ عامين.

وسيبدأ عكاشة في الظهور يوم 14 مارس/آذار 2018، من خلال إعلان على يوتيوب، ستتبعه إذاعة حلقات مسجلة، من تصوير وإخراج ابنه إبراهيم توفيق، الطالب بكلية الإعلام، وفقاً لموقع Filfan.









أما ما يتعلق بظهور عكاشة على قناة "الفراعين"، فقد علَّق أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، قائلاً إنه لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن عودة بث قناة "الفراعين"، مضيفاً أن توفيق عكاشة عليه ديون يجب سدادها، بحسب موقع "مصراوي".

وأضاف هيكل، في تصريح لـ"مصراوي"، أن قناة "الفراعين" لن تحصل على حق البث من مدينة الإنتاج الإعلامي مرة أخرى قبل أن تسدد ديونها.

يُذكر أن عكاشة أوقف برنامجه في ديسمبر/كانون الأول 2015، بعدما أصدرت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قراراً بوقف برنامج توفيق عكاشة الذي يقدمه عبر قناته الفضائية "الفراعين"، بجانب منعه من الظهور في أي قناة أخرى مدة 6 أشهر.

وقد عللت الهيئة قرار وقف البرنامج أيضاً، بعدم التزام عكاشة بميثاق العمل الإعلامي العربي، خاصةً فيما يتعلق بمراعاة القناة أصول الحوار وآدابه، وعدم الالتزام بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة فيما يتعلق بعدم المساس بالمصلحة القومية للبلاد، واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات، وعدم التشهير بهم أو تشويه سمعتهم.

