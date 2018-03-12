ملحم زين يزفّ كاظم الساهر على طريقته الخاصة.. كيف هنأ الفنان اللبناني "القيصرَ" بخطوبته؟

على طريقته الخاصة، هنّأ الفنان اللبناني ملحم زين القيصرَ كاظم الساهر بخطوبته، وزفّه على "الطريقة البعلبكية"، وهي المدينة التي ينحدر منها زين في لبنان.

ونشر ربيع هنيدي، رئيس القسم الفني في مجلة "زهرة الخليج"، مقطع فيديو لملحم زين على حسابه في "إنستغرام"، وهو يهنئ الساهر بخطوبته للشابة التونسية سارة مقني.

وقال زين للساهر: "أبارك للقيصر الحبيب، لأبو وسام، إن شاء الله بالرفاه والسعادة والحياة المستقرة بعد كل هذا المجهود والتعب اللذين بذلتهما لأجل كل الناس والفن، آمل أن تعيش حياة كما تريدها وتتمناها".

وأضاف: "أريد أن أقدم لك أنشودة العريس على الطريقة البعلبكية".

ولاقى الفيديو آلاف المشاهدات منذ نشره قبل يوم واحد على إنستغرام.

وكان القيصر قد حسم الشائعات أخيراً، بعدما أعلن، خلال إحيائه حفلاً غنائياً في واشنطن، خطوبته لفتاة تونسية تدعى سارة مقني.

وقال لجمهوره على المسرح: "بعدني ما اتزوجت بس لبستها خاتم خطوبة"، مؤكداً أنه وعد جمهوره سابقاً ووعدها، بأنه عندما يتزوج سيعلن الخبر.



