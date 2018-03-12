هل تعهَّد براد بيت باعتزال النساء بعد انفصاله عن أنجلينا جولي؟

بالرغم من التقرير الملفق الذي أفاد بأن براد بيت قد أقسم على البقاء عازباً لعام بينما يتعافى من طلاقه من أنجلينا جولي. دحض موقع Gossip Cop الفني، هذا الادعاء الملفق.

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، أقسم النجم السينمائي على الابتعاد عن النساء للعام القادم لأنه مازال منهاراً جراء انهيار زواجه. وصرح مصدر مقرب مزعوم للصحيفة بأن براد بيت كان في علاقات عاطفية طوال حياته، مضيفاً "إلا أنه الآن عازب، ويمارس أموراً لم يكن بوسعه القيام بها من قبل".

وأضاف مصدر الصحيفة المشكوك في أمره بأن براد بيت يركز حالياً على صحته العقلية والجسدية بدلاً من المواعدة. وقال المصدر المتفاخر كذلك بأن أيام الممثل عبارة عن مزيج من "النحت والتمارين والتأمل"، إلا أن الصحيفة لا تملك معرفة حقيقية بالوضع القائم. ولسوء الحظ، أعادت صحيفة The Daily Mail نشر التقرير دون التحقق منه.

العام الماضي، كشف براد بيت في القصة الرئيسية لموقع GQ عن توقفه عن شرب الخمور، وتركيزه على نمط حياة صحي أكثر. وعُرف كذلك أن الممثل يقضي بعض الوقت في ستوديو فني للعمل على مشروعات متعددة، من ضمنها بعض المنحوتات. وبالتالي فما من أمر "حصري" في هذا الجزء من التقرير. أما بالنسبة لمزاعم العزوبة، فهي ملفقة.

وعرفت Gossip Cop من مصدر مقرب لبراد بيت أنه لم يقسم على البقاء عازباً لعام. فالنجم السينمائي لا يتجنب النساء، بالرغم من مزاعم هذه الصحف. بل على العكس، إذ أفادت تقارير صادرة في وقت مبكر من هذا العام أن براد بيت يواعد من جديد، لكن بتروٍّ. وعلى الرغم من صحة عدم تطلع النجم للدخول في علاقة جديدة، إلا أنه لم يقسم على الابتعاد نهائياً عن النساء على مدار العام القادم.

ومن الجدير بالذكر أن صحيفة The Sun قد أثبتت من قبل أنها لا تعلم إلا أقل القليل عن حياة النجم العاطفية عقب انفصاله عن جولي.

ودحضت Gossip Cop العام الماضي المقال الذي نشرته الصحيفة حول مشاهدة بيت وهو "يعانق" سيينا ميلر بحميمية في مهرجان موسيقي في غلاستونبري. وهو الخبر الذي أعادت The Daily Mail نشره كذلك. أما التقرير الأخير حول قسم العزوبية الذي أقسمه براد بيت فهو غير صحيح.