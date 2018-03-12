مجرم يَسقط هاتفُه أثناء مطاردة فالتقطه الشرطي.. لن تُصدّق ماذا فعل بحسابه على الفيسبوك!

يبدو أن على المجرمين الحذر من سقوط هواتفهم الذكية خلال هروبهم من الشرطة، فربما يتم مساومتهم عليها لاحقاً.

وقد حدث هذا بالفعل، عندما التقط أحد رجال الشرطة بولاية جورجيا الأميركية، هاتف أحد المجرمين خلال مطاردته إياه.

ويبدو أن الشرطي اختار أسهل طريقة للتواصل مع المُطارَد، حيث نشر صورة على حساب المتهم الشخصي بـ"فيسبوك".

وأرفق الشرطي الصورة برسالة، قال فيها: "رشاد كولمان، لقد سقط هاتفك بوقتٍ سابق في أثناء هروبك منّي، يمكنك استرجاعه مرة أخرى إذا أتيت إلى شارع 26 كاليفورنيا".









البوست الذي نشره الضابط، حصل على 12 ألف إعجاب حتى كتابة هذه السطور، بالإضافة إلى أكثر من 2000 تعليق، كما تمت مشاركته أكثر من 12 ألف مرة.