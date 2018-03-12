توقف مباراة في اليونان بعد اقتحام مالك أحد الفريقين الملعب وبحوزته سلاحٌ.. ما الذي أغضبه؟

تسبَّب هدفٌ مثير للجدل في نهاية إحدى مباريات دوري السوبر ليغ اليوناني لكرة القدم، بين فريقي باوك سالونيكا وأيك أثينا، في اقتحام مالك أحد الفريقين لأرضية الملعب، وبدا أنَّه يحمل سلاحاً بحوزته.

وأحرز اللاعب فرناندو فاريلا هدفاً من رأسية في الدقيقة التسعين من المباراة، ما جعل الفريق المضيف، باوك سالونيكا، متقدماً بنتيجة 1/0 في طريقه لتقليص الفارق بينه، وهو الذي يحتل المركز الثالث، وبين المتصدر، فريق أيك أثينا، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.

وقد احتسب الحكم الهدف في البداية، إلا أنَّه ألغاه بعد ذلك بداعي التسلل.

نزل رجل الأعمال إيفان سافيديس مالك فريق باوك إلى الملعب مرتين برفقة حراسه الشخصيين. ومع نزوله للملعب في المرة الثانية بدون المعطف الذي كان يرتديه من قبل، بدا أنَّ بحوزته مسدساً كان محفوظاً في حامله.









وادّعى مسؤولو فريق أيك أثينا أنَّ سافيديس هدَّد الحكم في المرة الأولى التي اقتحم فيها أرض الملعب، قبل دفعه للتراجع إلى الخارج.

وقد عُلَّقَت المباراة على إثر ذلك وطُلِب من المُتجمِّعين في ملعب المباراة أن ينفضّوا. وفي غمار الارتباك الواسع، ظهرت الادعاءات بأنَّ حكم المباراة جيورجيوس كومينيس قد احتسب الهدف.

وسجَّل الموقع الإلكتروني الرسمي لدوري السوبر ليغ نتيجة المباراة بالتعادل السلبي، وأظهر أنَّ فريق أيك أثينا لا يزال في المقدمة برصيد 55 نقطة، بينما يحتل فريق أولمبياكوس المركز الثاني برصيد 53 نقطة، وظلَّ باوك سالونيكا في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

ومن المتوقع صدور بيان رسمي عن رابطة الدوري.