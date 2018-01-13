ديما استقبلت في دبي كسلطانة وأجرة الغرفة التي تقيم بها أكثر من 7 آلاف دولار لليلة واحدة

بعد الدعوة التي تلقتها من دبي لاستلام جائزة أفضل ممثلة عالمية وصلت بطلة مسلسل "حب للإيجار" ألتشين صانغو الشهيرة بشخصية ديما بالوطن العربي الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2017، إلى الإمارات.

وكُرمت ألتشين صانغو في مهرجان "ضيافة" بجائزة أفضل ممثلة عالمية، كما لقيت ترحيب واستقبال كبيرين من قبل معجبيها.

وتألقت ألتشين في مهرجان "ضيافة" بفستان بيج طويل جذبت به الأنظار بمجرد إطلالتها على السجادة الحمراء.

ووفقاً لموقع خبر تورك عن صحيفة تقويم فإن ثمن الليلة في الفندق الذي تقيم فيه صانغو يبلغ 27 ألف و500 ليرة أي أكثر من 7 آلاف دولار في الليلة الواحدة.

في ذات الفندق كانت قد أقامت الممثلة مريم أوزرلي الشهيرة بالسلطانة هيام العام الماضي، حيث بإمكانها مشاهدة الأسماك من خلف زجاج جناحها وهي مستلقية على السرير لتشعر كما لو أنها سلطانة.

وقد تعدت شهرة الممثلات التركيات حدود بلادهن، إذ بعد النجاح والشعبية اللذين لقيتهما الممثلات في العالم العربي مثل مريم أوزرلي وبيرغوزار كوريل ونور فتاح أوغلو وغيرهن تتبعهن ألتشين صانغو بجمالها ونجاحها في التمثيل وتستحوذ على قلوب المعجبين.

وكان مسلسل حب للإيجار هو المسلسل الذي أظهرت فيه ديما إبداعها وشاركها البطولة الممثل باريش أردوتش بدور "عمر" وبث المسلسل من عام 2015- 2017، وهو مسلسل رومانسي كوميدي.

كما حصل مسلسل حب للإيجار على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في تركيا لعام 2017..