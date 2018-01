ديما استقبلت في دبي كسلطانة وأجرة الغرفة التي تقيم بها أكثر من 7 آلاف دولار لليلة واحدة

Gurur kaynağı @elcinsangu Heyecanına ortak olmak çok güzel. Bundan sonra da başarının devamı durmaksızın gelir inşallah canım kızıl🙏 #elcinsangu

A post shared by [13.08.1985].-özel🙏 (@elcinsangusever) on Jan 11, 2018 at 11:51am PST