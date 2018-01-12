مطار القاهرة يلغي سفر والدة محمد أبو تريكة إلى قطر

ألغت السلطات المصرية مساء الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018، سفر والدة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة إلى الدوحة بعد رفض قائد الطائرة ركوبها.

وبحسب صحف مصرية فإن سلطات مطار القاهرة ألغت سفر الحاجة فاطمة حسين والدة محمد أبوتريكة، بعد رفض قائد الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان اصطحابها على الطائرة لسوء حالتها الصحية.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة لصحيفة صدى البلد: كانت الحاجة فاطمة حسين، 73 عاماً أنهت إجراءات سفرها على رحلة الخطوط الأردنية رقم 504 والمتجهة إلى عمان وانتظرت بصالة الخدمة المميزة ــ كبار الزوار بمقابل رسوم مالية ــ لحين صعودها إلى الطائرة حيث كانت فى طريقها إلى الدوحة لاستكمال علاجها فى قطر، حيث إنها تعانى من كسر في الحوض وتجلس على كرسي متحرك وعند صعودها إلى الطائرة رفض قائدها اصطحابها وطلب إنزالها من الطائرة وسط استياء الركاب والعاملين بالمطار وتم تسليمها إلى ابنها وأحد أقاربها أمام المطار وتوجهوا بها إلى المنزل.

ومنذ أكثر من عام انتقل أبو تريكة للعمل في قنوات بي إن سبورت الرياضية في قطر.

وكانت السلطات المصرية قد قررت التحفظ على أموال نجم منتخب مصر ووضعه على قوائم الإرهاب.

وتوفي والده أثناء وجوده في قطر ولم يتمكن اللاعب المصري من حضور جنازة والده.

