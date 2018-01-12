لا أستطيع الخدمة ترامب إدارة ترامب.. إليك نص الاستقالة التي تقدم بها أحد سفراء أميركا

قدم السفير الأميركي لدى بنما، جون فيلي، استقالته من منصبه، لأنه لم يعد قادراً على "خدمة الرئيس دونالد ترامب وإدارته"، كما تقتضي مبادئه، بحسب إعلام محلي أميركي.

ووفق وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018، فإن فيلي، قال في خطاب الاستقالة الذي قدمة لوزير خارجية بلاده ريكس تيلرسون، إنه لم يعد قادراً على خدمة إدارة ترامب كما تقتضي مبادئه.

وجاء في نص استقالة السفير "بصفتي مسؤولاً دبلوماسياً، وقعت على قسم أتعهد من خلاله على خدمة الرئيس وإدارته بإخلاص، ودون أي توجهات حزبية سياسية، حتى وإن لم أوافق على سياسات معينة".

وأضاف في رسالته بالقول "أبلغني أساتذتي بكل وضوح إنه في حال عدم قدرتي على فعل ذلك، يكون من الشرف لي التقدم بالاستقالة، وقد حان الوقت لذلك".

ولم يوضح نص الاستقالة الذي نقله إعلام محلي أميركي، مزيداً من التوضيح عن أسباب الاستقالة.

غير أنه أمس الخميس، ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن ترامب، دعا لعدم استقبال مهاجرين من هايتي وبلدان وصفها بـ"القذرة" في إفريقيا خلال اجتماع للهجرة مع نواب من الكونغرس تناول قضية الهجرة.

وخلال اجتماع بالمكتب البيضاوي، الأربعاء، مع النواب، قال ترامب عن مهاجرين قادمين من دول إفريقيا وأميركا اللاتينية، "إنهم قادمون من بلدان قذرة".

يأتي ذلك فيما نقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية، اليوم، عن بوجا جونجونوالا، متحدثة باسم الخارجية الأميركية إنّ "جون فيلي"، أبلغ البيت الأبيض والخارجية الأميركية وحكومة بنما، أنه سيتقاعد لأسباب شخصية في 9 مارس/آذار المقبل.

ولم تصدر إفادة رسمية من الخارجية الأميركية، بخصوص الاستقالة.

وكان فيلي قد عُين سفيراً لدى بنما في يوليو/تموز 2015 أثناء إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

