ما حقيقة انسحاب حفيد الشيخ طه الفشني من برنامج The Voice Kids؟

بصوت عذب رخيم وجلباب صعيدي استطاع خالد الفايد، 14 عاماً، من اقتناص إعجاب جميع أعضاء لجنة التحكيم في برنامج The Voice Kids.

هكذا تنافس تامر ونانسي عى خالد الفايد #MBCTheVoiceKids pic.twitter.com/vbhscGgh6o — MBC THE VOICE KIDS (@MBCTheVoiceKids) January 8, 2018

حاول أعضاء لجنة التحكيم في إقناع الفايد بالانضمام إلى فرقهم، وكان المطرب الصغير قد أعلن قبل الظهور على المسرح أنه سيختار فريق نانسي عجرم لو أنها اختارته، إلا أنه في النهاية اختار الانضمام إلى فريق تامر حسني.

المفاجأة كانت في معرفة أن النجم الصغير ينتمي لعائلة قارىء القرآن الشهير طه الفشني، ومن ثم أثيرت الشائعات حول ضغوط وانتقادات تعرضت لها عائلة الفايد لدفع نجلها إلى الانسحاب من البرنامج.

من جانبها أكدت عائلة الفايد استمرار نجلها، بحسب صحيفة النهار، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في المرحلة الأولى من البرنامج وانضمامه إلى فريق المطرب تامر حسني.











