بالفيديو: أوَّل ردٍّ من مسؤولٍ إفريقي على وصف ترامب لهم "دول قذارة"

في أول رد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي وصفت بالعنصرية، انتقدت، نائبة الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي (الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا)، جيسي دوارتي، الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني 2018، وصف ترامب بعض الدول الأفريقية بأنها "قذارة".

وقالت دوارتي المسؤولة الكبيرة في الحزب، خلال مؤتمر صحفي: "بلدنا ليس قذارة، وكذلك هايتي أو أي دولة أخرى في محنة".

وأضافت دوارتي: "وكأن الولايات المتحدة ليس لديها مشاكل. هناك ملايين من الأشخاص في الولايات المتحدة يعانون من البطالة، وآخرون لا يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية".

وتابعت: "لن ننجر إلى تصريحات تحط بهذا الشكل من شأن أي دولة تعاني من أي نوع من المصاعب الاجتماعية والاقتصادية أو غيرها من الصعوبات".

وقالت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب دعا لعدم استقبال مهاجرين من هايتي وبلدان وصفها بـ"القذرة" في إفريقيا، خلال اجتماع للهجرة مع نواب من الكونجرس تناول قضية الهجرة.

وقال خلال اجتماع بالمكتب البيضاوي، الأربعاء، مع النواب، متحدثا عن مهاجرين قادمين من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية: "إنهم قادمون من بلدان قذرة".