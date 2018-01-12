بوضوح تام.. فيديو مذهل يكشف حركة جنين داخل رحم أمه.. لم تُسجَّل من قبل

خبر الحمل، وانتظار مولود جديد، وإحساس المرأة بأول علامات وجود الجنين في بطنها، حدث له مكانة خاصة عند كل امرأة.

من الخارج، ربما لا نرى سوى انتفاخ البطن. ولكن تعد تلك اللحظة التي تشعر فيها الأم بجنينها وهو يتحرك في بطنها للمرة الأولى، أسعد لحظات فترة الحمل عند كل أم.

والآن يمكننا بفضل التكنولوجيا الطبية الحديثة، أن نرى بوضوح تام كيف يتحرك الجنين في بطن أمه.

فباستخدام تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي MRI، ومسجلات الفيديو الحديثة، يمكننا جميعاً الآن مشاركة الأمهات هذه اللحظات السعيدة.

فقد نشر موقع أخبار العلوم Daily Accord مؤخراً، ما يمكن وصفه بأنه أدق وأوضح تصوير ظهر حتى الآن لجنين داخل الرحم باستخدام الرنين المغناطيسي.

لم يحدث قبل ذلك أن شاهدنا بوضوح جنيناً يتحرك، ويركل بقدميه، ويحاول أن يستدير في بطن أمه.

لقطات رائعة جداً، بالتأكيد تتمنى كل أم حامل واحدة مثلها لجنينها.

ظهر الفيديو لأول مرة على صفحة Daily Accord على فيسبوك.



