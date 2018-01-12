تصريح ترامب "الوقح" ضد المهاجرين صادمٌ ومعيب.. كيف كانت ردود الأفعال الدولية وماذا قال رئيس أميركا؟

وصفت الأمم المتحدة الجمعة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي وصف فيها الدول الإفريقية وهايتي بأنها "أوكار قذرة" بأنها "صادمة ومعيبة" و"عنصرية".

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف "في حال تأكدت، فإنها تصريحات صادمة ومعيبة من رئيس الولايات المتحدة. آسف، لكن لا أجد كلمة أخرى غير’عنصرية’ لوصفها".

وكان كولفيل يعلق على تصريحات نقلت عن ترامبخلال اجتماع مع أعضاء في مجلس الشيوخ في البيت الأبيض حول الهجرة قال فيها "لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من أوكار قذرة إلى هذا البلد"، في إشارة إلى دول إفريقية وهايتي والسلفادور.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نقل هذه التصريحات التي أثارت غضب مشرعين ديموقراطيين وجمهوريين وأثارت مجدداً تساؤلات بشأن ميل ترامب للإدلاء بتعليقات عنصرية.

وقال كولفيل "لا يمكنكم أن تصفوا بلداناً وقارات بأكملها بصفتها ’أوكاراً للقذارة’ ويصبح بالتالي سكانها بأكملهم وهم ليسوا من البيض غير مرحب بهم".

وانتقد كذلك التصريحات المنسوبة إلى ترامب بأن على أميركا أن تستقبل فقط مهاجرين من بلدان مثل النروج وسكانها كلهم من البيض بدلاً من بلدان إفريقية ومن هايتي.

وقال كولفيل إن "التعليق الإيجابي بصدد النروج يجعل الشعور الكامن وراءه واضحاً تماماً".

مؤذي ومثير للغضب

وأضاف "مثل التصريحات السابقة التي تهجمت على المكسيكيين والمسلمين، المقترحات المتعلقة بالسياسات والتي تستهدف مجموعات بأكملها على أساس القومية أو الدين والإحجام عن الإدانة الواضحة لممارسات المؤمنين بتفوق البيض المعادية للسامية، والعنصرية -- في شارلوتسفيل -- كل هذا يتعارض مع القيم العالمية التي يعمل العالم بكد لإرسائها منذ الحرب العالمية الثانية والمحرقة".

وأضاف "هذه ليست مجرد قصة تتعلق بكلام فظ. إنها تتعلق بفتح الباب على مصراعيه أمام الوجه الأسوأ للبشرية، تتعلق بالنظر بعين الرضا وتشجيع العنصرية وكراهية الأجانب التي يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الأذى بحياة عدد كبير من الناس وتدميرها".

لا يمكن التسامح معه

وقال "ربما تكون هذه النتيجة لوحدها الأكثر أذى وخطورة لمثل هذا النوع من التعليقات الصادرة عن شخصية سياسية بارزة". وانتقدالاتحاد الإفريقي تصريحات ترامب حول هايتي ودول إفريقية واعتبرها "مؤذية ومثيرة للغضب"

وقال النائب إليجا كامينغز من الحزب الديمقراطي في تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي "أدين هذا التصريح الذي لا يمكن التسامح معه، والذي ينطوي على ازدراء للمكتب والرئاسة".

بدوره، قال النائب أسود البشرة سيدريك ريتشموند إن "تصريح ترامب دليل إضافي على أن شعار (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) يعني (لنجعل أميركا بيضاء مرة أخرى)".

واتهمت "الرابطة القومية لتقدم الملونين (غير البيض)" الرئيس بالسقوط في براثن العنصرية.

