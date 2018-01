القروض تنقذ ثورتهم.. التونسيون نجحوا سياسياً وتراجعوا اقتصادياً فاندلعت الاحتجاجات

ثمة شيء يكمن في فصل الشتاء في تونس. ففي شهر يناير/كانون الثاني من عام 1984، هزت احتجاجات الخبز البلاد، مما أثار قلق حكومة بورقيبة. وفي يناير/كانون الثاني من عام 2011، أطاحت الثورة بخليفة بورقيبة، الرئيس زين العابدين بن علي.

في الأيام القليلة الماضية، اندلعت المظاهرات مرةً أخرى في جميع أنحاء تونس، وخاصة في الشمال الغربي من البلاد. ورغم أن الاحتجاجات كانت سلمية بشكلٍ كبيرٍ، فقد تصاعدت بعض المواجهات مع قوات الأمن، وأُلقي القبض على أكثر من 200 شخص، وتوفي أحد المتظاهرين.

7 سنوات مرت على الثورة التونسية، عام 2011، وهي ثورة يرى التونسيون أنها شقت طريقهم نحو تكريس مبادئ الديمقراطية والحرية، لكنها فشلت في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الوضع الاقتصادي الذي يزداد تأزماً يوماً بعد آخر.

مؤشرات عديدة تشي بأن الوضع في تونس يزداد صعوبة، بينها انكماش الاقتصاد إلى أقل من 1%، فيما فاقت نسب البطالة الـ15%، وتباطأ نمو الاستثمارات الأجنبية بفعل التوترات الأمنية، منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987-2011

وفي تقرير لميدل إيست آي البريطاني، قال فيه إن المتظاهرين يحتجون ضد الارتفاع السريع للأسعار، وزيادة معدلات البطالة، بالإضافة إلى سخطهم من سياسات التقشف التي تتبعها الحكومة التونسية.

ويتمثل المطلب الأساسي للمحتجين في مراجعة قانون المالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2018، وهو المسؤول الأساسي عن الزيادة الكبيرة التي شهدتها الأسعار مؤخراً.

هذا وقد أطلقت مجموعة من الشباب التونسي حملة بعنوان فاش_نستناو وتعني "ماذا ننتظر". ولم تدع المجموعة إلى الاحتجاجات خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنها دعت إلى احتجاج جديد اليوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018 في تونس.

يُعد القانون ذروة مؤسفة للسياسات الاقتصادية التي شكلت مرحلة ما بعد الثورة في تونس. تتبع الحكومة التونسية -مدفوعةً إلى حدٍ كبيرٍ بمطالب صندوق النقد الدولي، والتي طالما كانت طالباً مطيعاً له على مرّ التاريخ- استراتيجية للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وتخفيض قيمة عملتها.

وبسبب كونها مستورداً كبيراً للأغذية، فإن الدينار التونسي الضعيف قد فرض ضغوطاً إضافية على تكاليف المعيشة، مما أدى إلى تفاقم التضخم المرتفع بالفعل.

وبحلول عام 2017، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة الثلث منذ ثورة 2011، وأسعار المواد الغذائية بنسبة 50 في المائة تقريباً. وربطت الحكومة بين النقابات القوية والمقرضين الدوليين، وزادت من أجور القطاع العام، لكنها توقفت إلى حدٍ كبيرٍ عن التوظيف.

وغرّد فاضل كابوب على تويتر قائلاً: "من الجنون رؤية الطريقة التي حولت بها وسائل الإعلام وروايات السياسيين الاحتجاجات في تونس بتلك السرعة إلى قضايا الأمن والإرهاب ولوم الأحزاب بعضها البعض. في حين تكمن المشكلة الأساسية في النموذج الاقتصادي النيوليبرالي الذي يهدف إلى إفقار تونس. # فاش_نستناو # LF2018

