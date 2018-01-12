قبل شهر من الأزمة القلبية.. 8 إشارات تحذيرية من الجسم.. منها الإرهاق وتساقط الشعر وأخطرها ألم الصدر

الأزمة القلبية خطر نظنه يداهمنا فجأة، ولكن الحقيقة أنه يمكن توقُّعه قبل فترة مناسبة، ومحاولة الاحتياط منه عبر معرفة عدد من أشهر أعراضه.

عوامل الخطر الأكثر شيوعاً والتي تسبب الأزمة القلبية هي السمنة، وقلة أو عدم ممارسة الرياضة البدنية، والتدخين، وعوامل أخرى معروفة، ولكن المهم معرفة الأعراض التي تعطي مؤشرات لقرب وقوعها.

يوضِّح موقع برايت سايد الأميركي الأعراض الحاسمة التي قد تحدث قبل شهر (أو حتى قبل ذلك) من الإصابة بأزمة قلبية.

ليس عليك أن تكون مصاباً بوسواس المرض، لكن بعض التوعية بالصحة لن يضر أحداً مطلقاً. عليك فقط أن تولي اهتماماً في حال كنت عُرضةً للخطر. فالكثيرون لم يلحظوا في كثيرٍ من الأحيان الإشارات المذكورة.

إليك 8 أعراض تشير إلى إمكانية تعرُّضك لأزمة قلبية، نستعرضها بالترتيب العكسي، أي الأقل أهمية ثم الأكثر أهمية.

8- الإرهاق

الإرهاق غير المعتاد هو واحدٌ من الأعراض الرئيسية التي تُشير إلى حدوث أزمة قلبية وشيكة. والنساء أكثر عُرضةً من الرجال لهذه الأعراض.

الوصف: النشاط الجسماني أو الذهني ليس سبب الإجهاد، ويزيد مع نهاية اليوم. ويكون هذا العرَض واضحاً تماماً، ولن يمر دون أن يلاحظه أحد. في بعض الأحيان يكون من المُجهِد أداء مهام بسيطة، مثل ترتيب السرير أو الاستحمام.

7- ألم باطني

تتضمَّن الآلام الباطنية غثيان المعدة سواء كانت فارغة أو ممتلئة، والشعور بالتخمة، والمعدة المُتقلِّبة، والعديد من الأعراض الأكثر شيوعاً. وتكون هذه الأعراض أكثر عُرضةً للحدوث بين النساء عن الرجال.

الوصف: الآلام الباطنية قبل الإصابة بأزمة قلبية لها طبيعة عرَضية، فالألم يذهب ويعود لفتراتٍ قصيرة من الزمن. وقد يؤدي التوتر البدني إلى تفاقم آلام المعدة.

6- الأرق

يشير الأرق أيضاً إلى خطرٍ متزايد للإصابة بأزمةٍ قلبية أو سكتةٍ دماغية، وهو أكثر شيوعاً بين النساء. وتتمثَّل أعراض الأرق في ارتفاع مستوى القلق وشرود الذهن.

الوصف: تشمل الأعراض صعوبة في بدء النوم، وصعوبة بالاستمرار في النوم، والاستيقاظ بالصباح الباكر.

5- النفَس القصير

يتمثَّل ضيق التنفُّس في أنه شعور بعدم القدرة على أخذ نفَس عميق. ويحدث غالباً بين الرجال والنساء على حد سواء، ويمتد فترة قد تصل إلى 6 أشهر قبل الإصابة بأزمة قلبية. وهو عادةً علامةٌ تحذيرية على حالة طبية طارئة.

الوصف: شعورٌ بالعجز عن الحصول على قدرٍ كافٍ من الهواء، والدوار، وضيق التنفس.

4- تساقط الشعر

يُعتَبَر تساقط الشعر مؤشراً ظاهرياً آخر على خطر الإصابة بأزمة قلبية. ويكون غالباً أكثر تأثيراً على الرجال فوق 50 عاماً، لكن بعض النساء قد يكنَّ أيضاً ضمن المُعرَّضين للخطر.

ويرتبط الصلع أيضاً بالزيادة في مستوى هرمون الكورتيزول.

الوصف: انتبه جيداً لتساقط الشعر من وسط رأسك.

3- ضربات القلب غير المنتظمة

يصاحب تخطي معدل ضربات القلب الطبيعي، أو عدم انتظام ضربات القلب، غالباً نوبةٌ من الهلع والقلق، خاصةً بين النساء.

ويظهر بشكلٍ غير متوقع ويكشف عن نفسه بطريقتين مختلفتين: عدم انتظام ضربات القلب، أو زيادة معدل ضربات القلب. وقد تُوفِّر التمارين الرياضية حافزاً إضافياً لزيادة معدل ضربات القلب، خاصةً في حالات مرض تصلب الشرايين.

الوصف: عدم انتظام في ضربات القلب يستمر مدة تتراوح بين دقيقة ودقيقتين. وإذا لم يقلَّ عدم انتظام ضربات القلب فقد تشعر بالدوار والتعب الشديد. اتصل بالطبيب فوراً.

2- العَرق المفرط

عادة التعرق غير المعتاد أو المفرط هي إنذارٌ مُبكِّر لإمكانية حدوث أزمة قلبية. قد يحدث في أي وقت من النهار أو الليل.

يؤثر هذا العرض على النساء بصورة أكبر، وعادةً ما يُخلَط بينها وبين الهبات الساخنة أو التعرق الليلي، وهي أعراض تتوافق مع سن اليأس.

الوصف: أعراض مشابهة للأنفلونزا، وتهيُّج في الجلد، أو عَرق يحدث بغض النظر عن درجة حرارة الهواء أو المجهود البدني. ويبدو التعرق أكثر غزارة في الليل، فقد تكون شراشف السرير مبللة بحلولِ الصباح.



1- ألم الصدر

يصاب الرجال والنساء بآلام في الصدر، تختلف شدتها وأشكالها. وتشير هذه الأعراض لدى الرجال إلى أهم الإشارات المبكرة لإصابة بأزمة قلبية وشيكة لا ينبغي تجاهلها. من ناحية أخرى، فإنه لا يصيب سوى 30٪ من النساء.

الوصف: يمكن أن يمتد ألم الصدر إلى شعور مزعج في إحدى الذراعين أو كلتيهما، (في الغالب اليسرى) أو الفك السفلي، أو الرقبة، أو الكتفين أو المعدة. قد يكون ذا طابعٍ دائمٍ أو مُؤقَّت.

أعراض أخرى يجب عليك ملاحظتها

هناك بعض المؤشرات الأخرى المتجاهلة والتي يجب ملاحظتها بدقة، وتساعد على الوقاية من الإصابة بأزمة قلبية.



· تجعُّد شحمة الأذن (وجود تجعُّد بشحمة الأذن التي تقع قُطرياً من قناة الأذن).

· بقع صفراء في الزوايا الداخلية للجفون.

· ألم خفيف في عضلات الساق جراء المشي.

· وجود شعر في قناة الأذن (بين الرجال).

· ظهور الشعر الرمادي المبكر (بين الرجال).