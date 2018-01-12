مريم حسين وملكة جمال مغربية تشاركان في فيلم تركي.. والمخرج: نريد إشهار العرب ببلادنا

شاركت الممثلة المغربية مريم حسين في فيلم تركي جديد، من المنتظر عرضه في الـ26 من يناير/كانون الثاني 2018 بتركيا، يليه عرض آخر في عدد من دول الشرق الأوسط، بحسب ما أكدته صحيفة Türkiye Gazetesi التركية.

















وقد شاركت الممثلة العربية البطولة مع الممثل التركي مصطفى ياباش وعدد آخر من الممثلين الأتراك المعروفين في العالم العربي، بحسب ما أكده كاتب السيناريو ومخرج الفيلم أيوب ديرليك، الذي أكد أنه يهدف بفيلمه "واسمه عشق/Adı Aşk" إلى إشهار الممثلين العرب في تركيا.

















ومن المنتظر أن تشارك في هذا الفيلم أيضا، ملكة الجمال المغربية فاطمة الزهراء جمالي، المعروفة باسم فاتي جمالي، والتي تُوجت بلقب ملكة جمال العرب في عام 2014، كما حصلت على لقب جميلة إفريقيا سنة 2013.

A post shared by Fati Jamali 👑 فاتي جمالي (@fatijamaliofficiel) on Jan 6, 2018 at 12:51am PST

يُذكر أن حسين، البالغة من العمر 26 عاماً، فتاة مغربية الأم عراقية الأب وُلدت في الإمارات.

لم تكمل دراستها الجامعية ودخلت الوسط الفني بعد مرحلة الثانوية مباشرة، وكان أول الأعمال التي شاركت فيها مسلسل "جيران" في عام 2009، ومسلسل "أوراق الحب" في عام 2010، ثم مسلسل "ليلة عيد".



خاضت كذلك، تجربة الغناء بأغنية منفردة قدمتها تحت عنوان "من شفته" في عام 2011، وظهرت بالعام نفسه عبر مسلسل "بنات سكر نبات"، ثم مسلسل "الخادمة" في عام 2011، والذي ظهرت فيه بدور الخادمة.



















خضعت مريم حسين لتجربة تقديم البرامج عبر برنامج "كل يوم مريوم"، حيث تم عرضه على قناة "اليوم" في عام 2012، ثم مسلسل "درب الوفا" في السنة نفسه.















وكان آخر مسلسل شاركت فيه الممثلة هو "البيت الكبير"، وهو عمل عربي-تركي عُرض سنة 2016.







