طاقم العمل نسائي بالكامل.. بالصور: افتتاح أول معرض سيارات للسيدات فقط في السعودية

تدفقت النساء إلى مركز تسوق "لو مول" في جدة؛ لتفقُّد أول معرض سيارات بالمملكة العربية السعودية مُخصَّص للسيدات، بعد أشهرٍ قليلة من منح المملكة لهن حق القيادة.

بالصور - معرض سيارات للنساء فقط.. في جدة السعوديةhttps://t.co/U89myfUcgj pic.twitter.com/HBJXptg1PM — القبس الإلكتروني (@alqabas) January 12, 2018

ففي أمرٍ ملكي صدر في سبتمبر/أيلول 2017، أمر الملك سلمان بإنهاء الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات بحلول يونيو/حزيران المقبل. وقد تسبَّب ذلك الحظر في تقييد حركة النساء، وكان النشطاء الحقوقيون ينظرون إليه باعتباره رمزاً لقمعهن.

كانت السعودية هي الدولة الوحيدة التي تمنع قيادة النساء. وقد أُشيد بالأمر الملكي باعتباره دليلاً على توجُّهٍ تقدُّمي جديد في المملكة الإسلامية شديدة المُحافَظة.









ويعتبر الكثير من الشباب السعودي الصعود الأخير لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى السلطة دليلاً على تبوُّء جيلهم مكانة مركزية في إدارة البلد، الذي جعلت التقاليد الأبوية فيه السلطة ميداناً لكبار السن وعرقلت تقدُّم المرأة.

وتزيَّنت صالة المعرض ببالونات وردية وبرتقالية وصفراء، فيما التقطت النساء صوراً لهن أمام السيارات. وجلست امرأة على مقعد القيادة تضبط غطاء وجهها، بينما امتدت أنامل أخرى، تحلّت أظافرها باللون الفيروزي، تتحسس مقود السيارة.

قالت غادة العلي، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018: "دائماً ما كنتُ مهتمة بالسيارات، لكن لم يكن لدينا القدرة لقيادتها. والآن أنا مهتمة جداً بشراء سيارة، لكن أود ألا تكون الأسعار والدفعات مرتفعة كثيراً".

وقد ارتفعت تكلفة العيش في السعودية بعدما رفعت الحكومة أسعار الغاز المحلية وفرضت ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير/كانون الثاني 2018.

ركَّز المعرض على السيارات ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة، ووفَّر فريقاً من البائعات النساء لمساعدة قاعدة الزبائن الجديدة للمعرض. وظهر في صالة العرض لافتات مزخرفة بشعار "سُوقي وتَسوَّقي"، لاعباً على الجناس بين الكلمتين العربيتين، ومستخدماً الصيغة المؤنثة من الأفعال.









وقالت شريفة محمد، التي تترأس فريق البائعات بالمعرض: "من المعروف أنَّ النساء هُن القطاع الأكبر الذي يتسوق في مراكز التسوق. ومركز التسوق هذا بكامله تديره النساء على أي حال. فكل المحاسبين هم من النساء، وكل من في المطعم نساء".

وتخطط الشركة لفتح المزيد من معارض السيارات للنساء خلال العام المقبل.

وجاء هذا المعرض تتويجاً لرغبة العديد من السيدات في توفير مكان شراء مخصص للنساء فقط.