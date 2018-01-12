التاتو الشهير وإصبعه المفقودة كانا السبب في كشفه! صورة من معجب لعضو مافيا على الشبكات الاجتماعية تلقي به بالسجن

تسبّب وشم (تاتو) لعضو سابق في المافيا اليابانية "ياكوزا" في القبض عليه من قِبل الشرطة بعدما انتشرت صورة لوشمه المميز على الشبكات الاجتماعية.

وقالت الشرطة اليابانية في بيان لها، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2017، إنها ألقت الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني، القبض على شيغهارو شيراي، (74 عاماً)، بواسطة قوة مهام شرطية مشتركة من تايلاند واليابان، وذلك بعد 5 أشهر من نشر صور للوشم المميز على الشبكات الاجتماعية، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية عن أوكريت فوكلان، نائب مفوض شرطة لوبوري.

وشيراي متهم بقتل زعيم في عصابة منافِسة باليابان قبل 15 عاماً.

وفي أغسطس/آب 2017، التقط رجل تايلانديٌّ مغرم بالوشم صوراً لشيراي ونشرها على فيسبوك، وكتب أن الرجل الياباني هو مَثله الأعلى، وأنه يأمل أن يكون وسيماً مثل هذا الرجل المسنّ (شيراي) عندما يتقدم في السن.

وقال أوكريت إن المنشور، الذي سجل 6 آلاف رد فعل تقريباً وتمت مشاركته أكثر من 14 ألف مرة حتى الخميس، قد أثار اهتمام السلطات اليابانية؛ ما دفعها إلى الاتصال بنظيرتها التايلاندية.

وقال رجل الشرطة التايلاندي: "لقد اعترف شيراي بأنه حقاً الرجل المطلوب في اليابان، ولكنه أنكر تهمة القتل".

ويُشتبه في أن شيراي قد أطلق النار على عضو بارز بعصابة إجرامية في مقاطعة "مي" اليابانية عام 2003 مع مشتبه فيهم آخرين، وفقاً لهيئة الإذاعة اليابانية.

وتعتقد الشرطة اليابانية أن الوشم، الذي يغطي جسد الرجل الياباني بالكامل تقريباً، إلى جانب إصبع خنصر مفقودة لديه هما من رموز لطقوس في المافيا اليابانية.

وتقول الشرطة التايلاندية إنها تعتقد أنه دخل المملكة عام 2005 وبقي مقيماً في لوبوري، وهي بلدة تبعد 150 كيلومتراً شمال طوكيو؛ لأن لديه أصدقاء هناك.

واتُّهم شيراي بتجاوز مدة الإقامة المسموح بها في تايلاند، ما يعرضه لغرامة تتراوح بين 31 و625 دولاراً.

وذكرت الشرطة أنه سوف يتم ترحيله إلى اليابان بعد أن يدفع الغرامة.