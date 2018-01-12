بعضهم لم يُكمل تعليمه وآخرون درسوا في أكاديميات عسكرية أوروبية.. هل تعرف التخصصات الجامعية للحكام العرب؟

هل تعلم أن بعض رؤساء الدول العربية لم يكملوا تعليمهم؟ ورغم ذلك يوجد آخرون كُثر درسوا في أوروبا بمراحل تعليمية مختلفة.

وهنا، نخبرك بالجامعات التي تخرج فيها الرؤساء العرب، وأبرز الشهادات التي حازوها.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود - السعودية









تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، (82 عاماً-مواليد 1935)، تعليمه الأولي في مدرسة الأمراء بالرياض، التي أنشأها والده، الملك عبد العزيز عام 1937، لتعليم أبنائه، حيث ختم القرآن الكريم، ودرس العلوم الدينية والعلوم الحديثة، واحتفلت المدرسة بذلك عام 1945، وهو بعمر العاشرة، بحسب موقع "جائزة الملك فيصل العالمية".

وقد حصل الملك السعودي على عدد من الشهادات الفخرية الأكاديمية، ومنها: دكتوراه فخرية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ودكتوراه فخرية في الأدب من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ودكتوراه فخرية من جامعة ميليا الإسلامية في دلهي.

أيضاً، حصل على دكتوراه فخرية في القانون من جامعة واسيدا باليابان، ووسام "كينت" للعلوم الإنسانية، من أكاديمية برلين براندنبورغ الألمانية، بحسب موقع وزارة الخارجية السعودية.

محمد بن سلمان - السعودية









لفت محمد بن سلمان (32 عاماً-مواليد 1985) الأنظار بقراراته ومشاريعه الأخيرة، خاصةً مع تعيينه ولياً للعهد في يونيو/حزيران 2017؛ لذا سنتحدث عن تعليمه ضمن هذه القائمة.

حصل الابن السادس للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على درجة البكالوريوس في القانون والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود، وحصل على الترتيب الثاني على مستوى جامعته، كما كان ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة، بحسب موقع مؤسسة "مسك" الخيرية التي أسسها.

تميم بن حمد آل ثاني - قطر









تخرَّج الأمير القطري، الشيخ يتميم بن حمد آل ثاني (37 عاماً-مواليد 1980)، في مدرسة Sherborne بالمملكة المتحدة عام 1997، ثم درس بالأكاديمية العسكرية الملكية في "ساندهريست" Royal Military Academy Sandhurst على خطى والده الشيخ حمد بن خليفة، وتخرج فيها عام 1998.

والتحق بعدها بالقوات المسلحة القطرية التي تولى قيادتها بصفته أميراً. وقد تولى تميم مقاليد الحكم بدولة قطر في 25 يونيو/حزيران 2013 بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما يتحدث اللغتين الإنكليزية والفرنسية بجانب لغته الأم العربية.

خليفة بن زايد آل نهيان - الإمارات









تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تعليمه المدرسي في المدرسة "النهيانية" التي أنشأها والده الشيخ زايد في مدينة العين، حيث سكن مع عائلته بقلعة المويجعي؛ إذ كان والده حاكم منطقة العين في ذلك الوقت، بحسب "البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة".

يحمل الرئيس الإماراتي (70 عاماً-مواليد 1948) درجة الدكتوراه الفخرية منحةً من معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم السودانية، منذ عام 2009؛ وذلك تقديراً من الجامعة لمساهماته في مجال البيئة، بحسب جريدة "الاتحاد" الإماراتية.



حمد بن عيسى آل خليفة - البحرين









تخرج العاهل البحريني، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في كلية القيادة ورئاسة الأركان بكنساس في الولايات المتحدة الأميركية عام 1972، بعد حصوله على شهادة الشرف العسكرية في قيادة الأركان، وفي العام نفسه حصل على شهادة الدبلوم الوطنية بالإدارة العسكرية، كما درس الطيران وتخرج عام 1979.

أما ما قبل الجامعة، فقد التحق الملك البحريني (86 عاماً-مواليد 1950) بمدرسة "ليز" في مدينة كمبردج البريطانية حيث درس المرحلة الثانوية حتى عام 1967، أتبعها بدراسة دورة عسكرية في كلية "مونز" الحربية للضباط بمدينة درشوت همشاير في بريطانيا، وذلك بعد إنهائه المرحلة الابتدائية في البحرين عام 1964.

صباح الأحمد الجابر الصباح - الكويت









تلقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، (88 عاماً-مواليد 1929)، تعليمه في المدرسة المباركية بالكويت، وقد حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة جورج واشنطن خلال زيارته لأميركا في يوليو/تموز 2005، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

كما حصل في مارس/آذار 2014، على دكتوراه فخرية من جامعة البحر الأحمر السودانية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية العادية الـ25 بالكويت، كما حصل على دكتوراه فخرية من جامعة الكويت في مارس/آذار 2017، بحسب جريدة "الكويتية".

قابوس بن سعيد - عُمان









درس السلطان قابوس سلطان عُمان، (77 عاماً-مواليد 1940)، في المدرسة الابتدائية بصلالة، قبل أن يرسله والده، السلطان سعيد بن تيمور، عام 1958 إلى إنكلترا، حيث درس عامين في مؤسسة سافوك للتعليم الخاص.

ثم التحق بالأكاديمية العسكرية الملكية "ساند هيرست" كضابط مرشح لمدة عامين، وتخرج برتبة ملازم ثان، انضم بعدها إلى إحدى الكتائب البريطانية العاملة آنذاك في ألمانيا الغربية بعد ذلك أمضى 6 أشهر كمتدرب في فن القيادة العسكرية، بحسب "وكالة الأنباء العمانية".

عبد الله الثاني بن الحسين - الأردن









درس العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، (56 عاماً-مواليد 1962)، المرحلة الابتدائية بـ"الكلية العلمية الإسلامية" في عمّان عام 1966، وأكمل دراسته بمدرسة "سانت أدموند" في مقاطعة سري، ثم أكاديمية "ديرفيلد" بالولايات المتحدة الأميركية، وفي جامعة "جورج تاون" بالعاصمة الأميركية واشنطن، بحسب موقع "الملك عبد الله الثاني".

وفي عام 1980، التحق بأكاديمية "ساند هيرست" العسكرية الملكية في بريطانيا؛ إذ تخرج برتبة ملازم ثانٍ عام 1981، كما عُين بعد ذلك قائداً لسرية استطلاع في قوات "الهوسار" الملكية البريطانية، كما انضم لعام إلى جامعة ""أكسفورد"، حيث أنهى مساقاً خاصاً بشؤون الشرق الأوسط، كما التحق بالقوات المسلحة الأردنية، برتبة ملازم أول، وخدم كقائد فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرّع الأربعين، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية".

وفي يوليو/تموز 2010، حصل الملك الأردني على دكتوراه فخرية من جامعة القدس؛ تقديراً لمواقفه تجاه القدس، بحسب صحيفة "المملكة اليوم" الأردنية.









عبد الفتاح السيسي - مصر









درس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (63 عاماً-مواليد 1954)، في الأكاديمية العسكرية بمصر، وتخرج فيها عام 1977، وخدم بعد ذلك بسلاح المشاة، كما حصل على ماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987.

كما درس الماجستير بقيادة الأركان البريطانية عام 1992، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية في 2003، ودرس أيضاً بكلية الحرب التابعة للجيش الأميركي في الولايات المتحدة عام 2006، بحسب موقع "مدى مصر" وهيئة الإذاعة البريطانية BBC.



محمد السادس بن الحسن - المغرب









درس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، (53 عاماً-مواليد 1963)، في سن الرابعة بالكتّاب القرآني الملحق بالقصر الملكي، وأنهى تعليمه الابتدائي عام 1973، وتابع دراسته الثانوية بالمدرسة "المولوية"، حيث نال شهادة البكالوريا عام 1981، بحسب موقف "وزارة الثقافة والاتصال" المغربية.

وفي عام 1985، واصل الدراسات العليا بالحقوق في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس في الرباط، ليتخرج بعد عامين بتقدير امتياز، كما حصل على شهادة الدكتوراه بالحقوق من جامعة University of Nice Sophia Antipolis في فرنسا وذلك عام 1993.

كما حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة "جورج واشنطن" عام 2000. ويتقن الملك المغربي 3 لغات أجنبية، وهي: الفرنسية، والإنكليزية، والإسبانية.

عبد العزيز بوتفليقة - الجزائر









تلقى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، (80 عاماً-مواليد 1937)، تعليمه حتى المرحلة الثانوية بالمغرب، حيث درس في مدرسة "سيدي زيان"، ثم المدرسة "الحسنية"، وتابع بعدها بثانوية "عبد المؤمن"، تلتها ثانوية "عمر بن عبد العزيز"، قبل أن يقرر ترك التعليم والانخراط بصفوف جيش التحرير، وهو في عمر الـ19.

الباجي قايد السبسي - تونس









تلقى الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، (91 عاماً-مواليد 1926)، تعليمه بمعهد الصادقية في تونس العاصمة، وأكمل الجزء الثاني من البكالوريا في "ديجون" حيث درس المحاماة، وأكمل الدراسات العليا بكلية باريس للحقوق عام 1950.

وفي عام 2015، حصل السبسي على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة "السوربون" بباريس، حيث درس الحقوق.

فؤاد معصوم - العراق









درس الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، (79 عاماً-مواليد 1938)، القانون والشريعة في جامعة بغداد، كما عمل مدرساً بكلية الآداب في جامعة البصرة عام 1968، كما كان يُحاضر بكليتي الحقوق والتربية في الجامعة نفسها.

حصل معصوم على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من جامعة الأزهر بمصر عام 1975.

محمود عباس - فلسطين









حصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، (82 عاماً-مواليد 1935)، على بكالوريوس في القانون من جامعة دمشق عام 1985، وقد درس منزلياً على أثر النكبة الفلسطينية ولجوئه إلى سوريا، حيث انقطع عن الدراسة وهو في عمر 13 عاماً لمدة عامين للعمل، قبل أن يُكمل المرحلة الإعدادية ويعمل معلماً، ثم يكمل المرحلة الثانوية من المنزل، والجامعة بنظام الانتساب.

وقد حصل عام 1982 على دكتوراه بمعهد الاستشراق في موسكو، كما حصل على الدكتوراه الفخرية بجامعة الصداقة بين الشعوب بموسكو في 14 أبريل/نيسان 2015، بحسب موقع "روسيا اليوم".

عبد ربه منصور هادي - اليمن









تخرج الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، (72 عاماً-مواليد 1945)، في مدرسة "جيش محمية عدن" العسكرية الخاصة عام 1964، وتم ابتعاثه في العام نفسه إلى بريطانيا، حيث درس بكلية "سان هيرست" الملكية البريطانية، كما حصل على الماجستير من أكاديمية ناصر العسكرية بجمهورية مصر العربية، وأكاديمية فرونزا في الاتحاد السوفييتي السابق.



عمر البشير - السودان









تخرج الرئيس السوداني، عمر البشير، (77 عاماً-مواليد 1944)، في الأكاديمية العسكرية بالخرطوم عام 1966، كما درس في الأكاديمية العسكرية بالقاهرة، حصل بعدها على ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981.

كما حصل على ماجستير العلوم العسكرية في ماليزيا عام 1983، وكذلك زمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987، وحصل أيضاً على دكتوراه فخرية في الدراسات الاستراتيجية عام 2012، من جامعة "كرري" في أم درمان بالسودان.

ميشال عون - لبنان









التحق الرئيس اللبناني، ميشال عون، (82 عاماً-مواليد 1935) بالمدرسة الحربية عام 1955، وتخرج فيها ضابطاً مدفعياً، وابتُعث عام 1978 لمتابعة دورة أركان في مدرسة الحرب العليا بباريس، وعاد بعد عامين برتبة "ركن".

بشار الأسد - سوريا









تخرج الرئيس السوري، بشار الأسد، (55 عاماً-مواليد 1965)، في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1988 بتقدير "جيد جداً"في تخصص طب العيون، ثم توجه عام 1992 إلى بريطانيا لمتابعة التخصص في طب العيون، وعاد لسوريا بعد عامين.



إسماعيل عمر جيله - جيبوتي









تلقى الرئيس الجيبوتي، إسماعيل جيله، (71 عاماً-مواليد 1946)، تعليمه في المعهد الديني بإثيوبيا حيث وُلد؛ إذ كان والده يعمل هناك موظفاً في شركة السكة الحديدية التي تربط البلدين، ثم التحق بالشرطة الفرنسية حتى وصل لرتبة مفتش.

شريف شيخ أحمد - الصومال









تخرج الرئيس الصومالي، شريف شيخ أحمد، (53 عاماً-مواليد 1964)، في الجامعة الصومالية الوطنية عام 1981. بعد 3 أعوام عمل محاضراً لتدريب المعلمين، ثم ترقى لدرجة رئيس قسم عام 1986، ثم أكمل دراسته في الهند، حيث حصل على درجة الماجستير من جامعة بوبال الهندية بالتعليم الفني.

إكليل ظنين - جزر القمر









يحمل رئيس جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، إكليل ظنين، (55 عاماً-مواليد 1962)، شهادة البكالوريوس في الصيدلة.

محمد ولد عبد العزيز - موريتانيا









التحق الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، (61 عاماً-مواليد 1956)، بالجيش الوطني عام 1977، ﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، وهناك تدرج في المناصب العسكرية، كما تلقى تكويناً عسكرياً بمكناس في المغرب بطلب من السلطات الموريتانية.