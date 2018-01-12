ترامب يطالب بعدم استقبال مهاجرين من "بلدان قذرة" بإفريقيا وأميركا اللاتينية

ذكرت وسائل إعلام أميركية، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، أن الرئيس دونالد ترامب دعا لعدم استقبال مهاجرين من هايتي وبلدان وصفها بـ"القذرة" في إفريقيا، خلال

اجتماع للهجرة مع نواب من الكونغرس تناول قضية الهجرة.

وقال خلال اجتماع بالبيت الأبيض، الأربعاء، مع النواب، متحدثاً عن مهاجرين قادمين من دول إفريقيا وأميركا اللاتينية: "إنهم قادمون من بلدان قذرة"

كلام ترامب جاء خلال انتقاده طرحاً من أحد الحضور بأن على أميركا حماية المهاجرين من هايتي والسلفادور وبلدان إفريقية، لكنه قال إن على واشنطن استقبال عدد أكبر من

مهاجرين من دول مثل النرويج.

وتسعى إدارة ترامب، الذي تولى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني 2017، إلى تشديد قوانين الهجرة، وطرد من يقيمون بالولايات المتحدة بصورة غير شرعية، ما يثير انتقادات حقوقية واسعة.

