كشف طبي مهم لترامب الجمعة.. الرئيس الأميركي: سوق الأسهم سيتلقى ضربة إذا لم يمر الغد بسلام!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، إنه يتوقع أن يمر الكشف الطبي الذي سيخضع له الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018، بسلام وإنه سيفاجأ إذا لم يحدث ذلك.

وقال ترامب ضاحكاً بينما كان يردُّ على أسئلة من صحفيين بعد فعالية بشأن إصلاح السجون، في البيت الأبيض، إنه إذا لم يمر الكشف بسلام، فسوف تتلقى سوق الأسهم ضربة.

وأضاف: "أعتقد أنه سيمر بشكل طيب للغاية. ستكون مفاجأة قوية لي إذا لم يحدث ذلك. الأفضل أن يمر بسلام".

وسيكون الفحص بمركز والتر ريد الطبي في ماريلاند، وهو الأول لترامب منذ تولِّيه السلطة قبل نحو عام.