الأمين العام لحزب مصر العروبة: الفريق سامي عنان سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

قال حزب مصر العروبة الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، إن رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، سيخوض الانتخابات الرئاسة المصرية التي ستجرى في مارس/آذار 2018.

عاجل | حزب مصر العروبة يعلن اختيار الفريق #سامي_عنان لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 11, 2018

ونشر سامي بلح، الأمين العام لحزب عنان، على حسابه في فيسبوك، بياناً قال فيه إن عنان سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال "بلح" إن الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطى اختارت الفريق سامي عنان، زعيم الحزب، مرشحاً عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018، وقد وافق سيادته على ذلك.

وأضاف: "هذا وسوف يعقد الحزب مؤتمراً صحفياً بمقره في الدقي؛ لإعلان ذلك إلى الشعب المصري العظيم".

كما قال بلح في اتصال هاتفي مع وكالةالأناضول، إن "عنان وافق على قرار الهيئة العليا للحزب، بتزكيته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأوضح بلح، أنه "من المقرر أن تبدأ حملة عنان في جمع توكيلات من المواطنين لخوض الانتخابات يوم السبت المقبل".

وقبل ساعات، أعلن المحامي والحقوقي المصري خالد علي ترشُّحه، رسمياً، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة.

وطلب عليّ من الشباب المصري جمع 25 ألف توقيع؛ حتى يتمكن من خوض الانتخابات.