السعودية تمنح النساء لأول مرة تأشيرات سياحية للدخول من دون محرم

قررت السعودية، الخميس 11 يناير/كانون الثاني، السماح للنساء اللواتي تجاوز عمرهن 25 عاماً بدخول المملكة دون محرم، بتأشيرات "سياحية" قصيرة الأجل.

ونقلت صحيفة "عرب نيوز" السعودية، عن المتحدث باسم الهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطني، أن المملكة قررت السماح بمنح تأشيرات سياحية للنساء الأجنبيات اللواتي تجاوزن سن 25 عاماً، دون اشتراط وجود "محرم" معهن لدخول المملكة.

وأوضح المدير العام للهيئة عمر المبارك، أن التأشيرة السياحية ستصدر بشكل مفرد، وستكون مدة صلاحيتها 30 يوماً، وهي مختلفة عن تأشيرات العمل والحج والعمرة والزيارة.

وأضاف أن السعودية تعد حالياً نظاماً لإصدار تأشيرات إلكترونية، ومن المتوقع أن تسمح سياسة التأشيرات الجديدة للمسافرين باكتشاف مناطق سياحية جديدة في المملكة وبشكل عام ستسهم في نمو النشاط السياحي في البلاد.

وكان 32 ألف سائح قد زاروا المملكة مع تطبيق نظام تأشيرات السياحة في الفترة ما بين 2008 و2010.

وطرحت هذه المبادرة ضمن إطار برنامج التحول الوطني 2020، وهو مشروع يهدف إلى زيادة نشاط الاستثمار والسياحة في المملكة.

ويأتي ذلك أيضاً ضمن خطوات كبيرة تتخذها المملكة في إطار رؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومنحت المرأة حقوقاً لم تكن تمتلكها من قبل مثل قيادة السيارة والعمل في المطارات والتصويت في الانتخابات المحلية.