قطر تكشف عن اختراق طائرة حربية إماراتية لمجالها الجوي.. وتتقدم بشكوى لمجلس الأمن

تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات، إثر خرق طائرة حربية إماراتية المجال الجوي القطري، بحسب ما ذكرت قناة الجزيرة.

وفي رسالة سُلّمت نسخة منها للأمين العام للأمم المتحدة أيضاً، اعتبرت البعثة القطرية في الأمم المتحدة هذه الحادثة انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، ولأحكام القانون الدولي، كما قال إنها تأتي في سياق الإجراءات الاستفزازية غير المسؤولة التي تقوم بها الإمارات ضد قطر.

قطر⁩ تبلغ مجلس الأمن باختراق مقاتلة إماراتية مجالها الجوي وتحذر أبوظبيhttps://t.co/2uaWJKl5DK pic.twitter.com/U6oUryobzX — RTarabic_Breaking (@RTarabic_Bn) ١١ يناير، ٢٠١٨

وأوضحت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنه في يوم الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، في الساعة 09:45 قامت طائرة حربية إماراتية باختراق المجال الجوي لجولة قطر، واستمر الاختراق لمدة دقيقة واحدة على ارتفاع نحو 33 ألف قدم وبسرعة 460 عقدة فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر.

وأُرفقت بالشكوى صور موثقة تؤكد اختراق طائرة إماراتية المجال الجوي القطري، وتفاصيل تتعلق بالحادثة التي تأتي في ظل الحصار الذي تشترك فيه الإمارات منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

وحذّرت قطر من أنها "ستتخذ (ضد الإمارات) في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وذلك حفاظاً على حقها السيادي المشروع".

وأشارت إلى أن قطر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، حفاظاً على حقها السيادي المشروع وفقاً للقوانين الدولية إذا تكررت الانتهاكات.

وتعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الخليجية.

ولم تعلن قطر رسمياً عن الشكوى أو الاختراق، فيما لم يصدر رد فوري من الإمارات على ما ذكرته قناة "الجزيرة".

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".