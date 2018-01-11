رسالة من ثانيتين.. كيف تصنع صوراً متحركة بسهولة على فيسبوك

أصبح صُنع الصور المتحركة ونشرها على صفحتك بموقع فيسبوك أمراً سهلاً للغاية. وقد حدَّثت الشبكة الاجتماعية خاصية الكاميرا حديثة العهد نسبياً، التي يُمكن الولوج إليها عبر التطبيق فقط وليس الموقع الإلكتروني.

ويُمكن فتحها عن طريق إزاحة الشاشة يميناً في صفحة آخر الأخبار، أو الضغط على علامة الكاميرا بالقرب من أعلى الشاشة، وفق صحيفة الإندبندنت البريطانية.

المقطع

البداية بالضغط على خيار صور GIF المتحركة، وتسجيل مقطع متكرر مدته ثانيتان.

مؤثرات

يُمكنك تعديل المقطع بإضافة الأقنعة، والإطارات، والنصوص، والوجوه التعبيرية، والملصقات، وبمجرد انتهائك، احفظ المقطع في مكتبة الصور.

جزء من رسالة

بعدها، يُمكنك نشر المقطع على فيسبوك كجزءٍ من تحديث، أو إرساله إلى أصدقائك كرسالة، أو إضافته إلى قصتك.

على البث الحي

ويمكنك أيضاً بدء بثٍ حي مباشرة عن طريق كاميرا فيسبوك، واستخدام أي مؤثر من المؤثرات في أثناء التصوير.

وإن قررت بالفعل بدء بثٍ حي، سيكون المقطع متاحاً في خاصية القصص على فيسبوك، لكن يمكن لك مشاركته أيضاً مع جمهورك الذي ترغب فيه على الجزء الرئيسي من الموقع.

أو تدوينة قصة

ويمكن لك أيضاً مشاركة مقطع البث الحي كجزءٍ من قصتك فقط، وذلك بالنقر على اختيار "نشر وقصة Post & Story" قبل بدء البث.

ليست هذه الخيارات متاحة للجميع بعد، لكنَّها بدأت في الانتشار بين مستخدمي انظمة أندرويد وIOS.