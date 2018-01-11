بوتين: تركيا لا علاقة لها بالهجوم على قواعدنا في سوريا.. نعرف مَن فعل ذلك

أبدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، "اقتناعه" بأن "لا علاقة" لأنقرة بهجوم الطائرات المسيَّرة الذي استهدف قاعدتين روسيتين في سوريا.

وقال بوتين خلال لقائه رؤساء تحرير وسائل إعلام روسية: "أنا مقتنع بأن لا علاقة للعسكريين ولا للسلطات التركية بهذا الأمر"، موضحاً أنه تحدث للتو هاتفياً عن الموضوع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف بوتين أن روسيا تعرف "المحرِّض" على الهجوم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن 10 طائرة مسيَّرة "محمَّلة بمتفجرات" هاجمت ليل 5-6 يناير/كانون الثاني 2018، قاعدة حميميم الجوية، فيما هاجمت 3 أخرى قاعدة الأسطول الروسي في طرطوس من دون أن يسفر الهجومان عن ضحايا أو خسائر.

وأكد المصدر نفسه الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، أن كل الطائرات المسيَّرة التي هاجمت القاعدتين الروسيتين، انطلقت من محافظة إدلب (شمال غربي سوريا).

وهذه المنطقة هي الوحيدة التي لا يسيطر عليها النظام السوري بالكامل ، وتشهد حالياً مواجهات عنيفة.

ووصف بوتين هذا الهجوم بأنه "استفزاز يهدف إلى تقويض الاتفاقات التي تم التوصل إليها" بين موسكو وأنقرة وطهران، والتي ترعى عملية السلام في سوريا، وإلى "تدمير علاقات" موسكو بكل من إيران وتركيا.

وأضاف: "سنواصل تعزيز شراكتنا مع تركيا"، وخصوصاً بهدف عقد مؤتمر للحوار الوطني السوري، من المقرر أن يجمع، نهاية يناير/كانون الثاني 2018، ممثلين للنظام والمعارضة السوريين في مدينة سوتشي.

وأوضح أن وفداً روسيّاً توجه الخميس، إلى دمشق؛ لإجراء محادثات مع السلطات السورية في إطار التحضيرات للمؤتمر المذكور.

من جهته، قال الكرملين في بيان، أصدره إثر المشاورات الهاتفية بين بوتين وأردوغان، إن العسكريين وأجهزة الاستخبارات الروسية والتركية "سيعززون تنسيق جهودهم لمكافحة فاعلة للمجموعات الإرهابية في سوريا".