هل تعاني الاكتئاب؟ ستيفن هوكينغ يقدم لك بعض النصائح

احتفل الفيزيائي المعروف ستيفن هوكينغ، الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، بعيد ميلاده الـ76.

وقبل ذلك بيوم، تحدث هوكينغ عن الاكتئاب في فعالية لمحاضرات ريث بالمعهد الملكي في لندن، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

ويعتبر هوكينغ من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم، ويعاني العالِم البريطاني المعروف تصلُّباً نادراً بالجهاز العصبي، يُعرف باسم "مرض العصبون الحركي"، والذي سبَّب له شللاً تدريجياً على مدى عقود من الزمن.

وفي أثناء الفعالية، قدَّم العالِم تشبيهاً بليغاً بين الثقوب السوداء والاكتئاب، وأذاع رسالة أملٍ لمن يعانون أزمة تتعلق بصحتهم العقلية.

وقال هوكينغ: "رسالة هذه المحاضرة هي أن الثقوب السوداء ليست بالسواد الذي تُصوَّر به، وليست سجوناً أبديةً كما كان يُعتَقَد بشأنها. فمن الممكن أن تخرج أشياءٌ من داخل الثقوب السوداء؛ بل وإلى عوالم أخرى كذلك؛ ولذا إذا كنتَ تشعر بأنك في ثقبٍ أسود، فلا تيأس، هناك طريقٌ للخروج".

تحدث هوكينغ أيضاً إلى جمهورٍ بلغ عدده 400 فرد، عن تقديره لإنجازاته وما حققه في حياته، خاصةً حياته بعد تشخيص مرضه منذ 1963.

وقال: "على الرغم من أن إصابتي بمرض التصلُّب الجانبي الضموري أمرٌ مؤسف، فإنني كنتُ محظوظاً في الأمور الأخرى كافة".

وأضاف: "لقد كنتُ محظوظاً لعملي بالفيزياء النظرية في وقتٍ رائع، فمجال الفيزياء من المجالات القليلة التي لم يُمثّل عجزي فيها عائقاً كبيراً. من المهم أيضاً ألا تكون غاضباً، مهما بدت الحياة صعبةً؛ لأنَّك يمكن أن تفقدَ كل أملٍ إذا لم تستطع أن تضحك على حالك وتبتسم للحياة كلها".