ترامب باع الوهم للنرويج.. أعطاهم طائرات حربية لم يسمع بها أحد من قبل!

قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باعت طائرات للنرويج من طراز "F-52s"، من خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء النرويجي، إرنا سولبرغ، بالغرفة الشرقية للبيت الأبيض يوم الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، في واشنطن.

ولكن، لا وجود لمثل هذه الطائرات بحسب موقع Business Insider، ربما يكون الرئيس قد اختلط عليه الأمر؛ لأن الولايات المتحدة باعت بالفعل 52 طائرة للنرويج من طراز "F-35"، تلقت أوسلو أول 3 طائرات في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

تعرض ترامب للسخرية جرّاء هذا الخبر على تويتر، وهذه بعض التعليقات:



تغريدة كيفن ب ارون

طائرة F-52S؟ يا إلهي! أراهن أن الملّاحين وجنود البحرية يتمنون أن تكون الطائرة من نوع ستوفل (وهي طائرة الإقلاع القصيرة والهبوط الرأسي، هي طائرة ثابتة الجناحين قادرة على الإقلاع من مدرج قصير، وتقلع عمودياً إذا لم يكن لديها حمولة ثقيلة وأرض عمودياً أي من دون المدرج).

F-52s? Oh boy. Bet the Marines are gonna want a STOVL version. — Kevin Baron (@DefenseBaron) January 10, 2018

تغريدة كريستينا

هل ما سمعته صحيح؟! هل قال ترامب بالفعل إنه باع طائرة من طراز F-52 للنرويج؟!

Did Trump just say F-52?#Norway — Christina (@chris_ortiz26) January 10, 2018

تغريدة ألكسندر كلاركسون 10:30



قدرات طراز"F-52" تبدو مثيرة للإعجاب بالفعل.

The F-52's capabilities look really impressive pic.twitter.com/WI2DzIaQwt — Alexander Clarkson (@APHClarkson) January 10, 2018

سأل بعض المعلقين بمزاح، ما إذا كان ترامب يلعب لعبة Call of Duty الشهيرة والتي تحتوي بالفعل على هذا الطراز من الطائرات.

تغريدة مايك ماتسون



إذن، فلقد بيعت طائرة "F52" إلى النرويج. الآن، سيتمكنون من السيطرة على كل مراحل لعبة Call of Duty.