بالفيديو: خالد علي يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية

أعلن المحامي والحقوقي المصري خالد علي، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، ترشُّحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، المزمع إجراؤها في مارس/آذار المقبل.

وقال علي في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إنه مستمر في الترشح للانتخابات الرئاسية، ولكنه قد يغيِّر موقفه إذا "حاولوا أن تصبح الانتخابات تمثيلية".

وطلب عليّ من "ثوار يناير" جمع 25 ألف توكيل له، يتم تسليمها يوم 25 يناير/كانون الثاني 2018، فى سلسلة بشرية؛ لكي يتمكن من دخول الانتخابات.

وقال علي في بيان له: "أرفض جدول مواعيد الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى يعد مجحفاً بحق المرشحين، كما تتجاهل الهيئة الوطنية كل الضغوط على موظفي الدولة لدعم مرشح بعينه".

وأضاف علي: "أطالب الهيئة الوطنية للانتخابات -إذا كانت صادقة- بأن تُصدر قراراً بإزالة كل الدعاية الانتخابية فى المحافظات خلال 48 ساعة؛ لعدم بدء فترة الدعاية بعد".

ونشرت صفحة خالد علي الرسمية على فيسبوك كلمة له:



وحتى الآن، لم يعلن رسمياً عن خوض المعركة الانتخابية إلا خالد علي والرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

وكان الفريق أحمد شفيق، وصيف الانتخابات الرئاسية التي عُقدت في 2012، قد أعلن عدم ترشحه للانتخابات، بعدما أبدى رغبته في ذلك قبل مغادرته الإمارات مطلع ديسمبر/كانون الأول 2017.

ونشر موقع "ميدل إيست آي"، قبل يومين، معلومات خاصة عن تعرُّض شفيق لضغوط من أجل عدم ترشحه.