لا تصدِّق كل ما يقولونه.. فإحماء محرك سيارتك ضرورة في هذه الحالة

انتشرت منشورات على الشبكات الاجتماعية مؤخراً، تنصح بعدم إحماء السيارات، سواء في أوقات الشتاء أو الصيف.

الكلام تم نقله عن مواقع متخصصة في السيارات مثل Road and Track، لكن ليس معنى هذا أن يتم تصديق هذا الكلام دون تمحيص.

وقال الموقع على لسان أحد خبراء السيارات، إن عادة إحماء السيارات لا ينتج عنها شيء إلا استهلاك المزيد من الوقود وإلحاق الضرر بمحرك السيارة على المدى الطويل، بجانب تلويث البيئة دون هدف.

هذا الكلام ليس صحيحاً على المطلق، فأحياناً لا بد من إحماء السيارات، خصوصاً السيارات القديمة التي تعمل بالكاربراتير، وهو (جهاز لخلط الهواء مع الوقود قبل ضخ المزيج لمحرك الاحتراق الداخلي)، أما السيارات الحديثة التي يعمل محركها بالحقن، فهي لا تحتاج إلى ذلك عادة إلا في الأجواء الباردة.







كاربراتير السيارة



يقول موقع Jalopnik، المتخصص بأخبار السيارات: "عندما تترك سيارتك في الخارج ليلاً، فإن زيت التشحيم الذي يغطي جميع الأجزاء المهمة بمحرك السيارة، يستقر في حوض الزيت (كارتيرة الزيت) أو كما يُعرف بـCrankcase، وهو عبارة عن حوض معدني موصل بأسفل المحرك يتم تجميع وحفظ زيت المحرك بداخله، وعندما تكون الأجواء باردة حقاً، فإن هذا الزيت لا يكون بقرب هذه الأجزاء المهمة فقط، بل إن لزوجتها وقدرتها على التدفق تتباطآن بسبب البرد.







حوض الزيت هو الوعاء الظاهر أسفل المحرك



لذلك، عندما تقوم بتشغيل المحرك البارد، يجب ألا تضخ أي بنزين مباشرة، فقد تتضرر أجزاء المحرك بسبب هذا. انتظر دقيقة أو 2 حتى يتم ضخ الزيت بشكل كافٍ، قبل أن تبدأ في التحميل على المحرك.

الأمر لن يستغرق نصف ساعة كما يفعل البعض، مجرد دقائق قليلة حتى يتم تشحيم السيارة، كما أنه سيساعدك في الحفاظ على محركك لأفضل وقت ممكن؛ بل قد يطيل عمره إلى 10.000 ميل، بحسب موقع Jalopnik.

في النهاية، لا تصدِّق أي شيء يقال على الفيسبوك أو الإنترنت عموماً؛ بل محِّص المعلومة واسأل أكبر قدر من الخبراء.







