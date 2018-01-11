أستاذ جامعي نسي إغلاق باب مكتبه أثناء لقاء تلفزيوني فدخل طفله وشاركه البرنامج: فيديو

تذكرون الطفلة اللطيفة ماريون (4 سنوات) التي دخلت على أبيها روبرت كيلي، خبير الشؤون الآسيوية، في أثناء تصوير مقابلة حية على قناة BBC البريطانية؟

يومها، كانت الطفلة تلهو بلعبة في يدها بمرح شديد، ثم لحق بها شقيقها جيمس (البالغ من العمر 8 أشهر) في مشاية الأطفال، لتجري أمهما وراءهما؛ محاوِلةً إخراجهما من الغرفة، حيث كان كل ذلك على الهواء مباشرةً.









يبدو أن هذا الموقف الطريف الذي حدث في مارس/آذار 2017، تكرر مرة أخرى.

إذ قاطع طفلٌ مقابلة والده الحية على قناة "الجزيرة" باللغة الإنكليزية، وذلك في أثناء حديثه عن قضية التحرش الجنسي وحفل توزيع جوائز غولدن غلوب الذي أقيم في الـ8 من يناير/كانون الثاني 2018.

فيبدو أن نسيان الأستاذ المساعد ومؤرخ الأفلام في كلية سانت ماري بولاية كاليفورنيا الأميركية، دانيال سميث رويسي، باب مكتبه مفتوحاً في أثناء مقابلة مباشرة عبر سكايب- جعلها فكاهية بعض الشيء.

إذ دخل الطفل سهيل رحمن، ذي السنوات الخمس، على والده؛ كي يناديه لـ"الحلاقة"!









وعندما رأى والده يتحدث في حوار مهم ذهب بعيداً قليلاً عن الكاميرا، بينما اعتذر والده قائلاً: "عفواً.. هذا طفلي"، وأكمل حديثه.

ليقاطعه المذيع بأنه لا مشكلة من مشاركة الطفل في البرنامج؛ ومن ثم يدخل الطفل إلى الشاشة ويبدأ التلويحَ بيده للكاميرا.

جلس الصغير سهيل خلف والده، وأخذ يلعب بلعبة في يده، كما نام قليلاً على كتف والده.

وعندما أنهى والده ما يقوله، سأله: "صحيحٌ هذا يا صغيري؟"، فشارك الطفل في البرنامج مجيباً: "نعم".

آه، إنهم الأطفال!