مهاجم ياباني عمره 50 سنة يجدد عقده مرة أخرى.. كان السبب في أول وصول لليابان لكأس العالم

وقَّع المهاجم كازويوشي ميورا، الذي سيبلغ 51 عاماً الشهر المقبل، عقداً جديداً مع نادي يوكوهاما الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الياباني.

هذا التجديد يعني أن ميورا سيصل إلى موسمه رقم 33 في ممارسة رياضة كرة القدم بمسيرته المهنية، التي بدأت في فريق سانتوس البرازيلي عام 1986.

وكان لاعب فريقي جنوة ودينامو زغرب السابق، قد لعب لفريق يوكوهاما منذ عام 2005.

وشارك ميورا مع منتخب بلاده في 89 مباراة، وأحرز 139 هدفاً في الدوري الياباني، وهو ما جعله سادساً بقائمة أكثر هدافي الدوري في التاريخ.

