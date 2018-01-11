مهاجم ياباني عمره 50 سنة يجدد عقده مرة أخرى.. كان السبب في أول وصول لليابان لكأس العالم

وقَّع المهاجم كازويوشي ميورا، الذي سيبلغ 51 عاماً الشهر المقبل، عقداً جديداً مع نادي يوكوهاما الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الياباني.

هذا التجديد يعني أن ميورا سيصل إلى موسمه رقم 33 في ممارسة رياضة كرة القدم بمسيرته المهنية، التي بدأت في فريق سانتوس البرازيلي عام 1986.

وكان لاعب فريقي جنوة ودينامو زغرب السابق، قد لعب لفريق يوكوهاما منذ عام 2005.

وشارك ميورا مع منتخب بلاده في 89 مباراة، وأحرز 139 هدفاً في الدوري الياباني، وهو ما جعله سادساً بقائمة أكثر هدافي الدوري في التاريخ.

📝 DEAL DONE: 50-year-old striker Kazuyoshi Miura has signed a new 1-year contract with Yokohama FC. (Source: BBC Sport) pic.twitter.com/E6rFbp4OTZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 11, 2018

وكان ميورا قد غادر اليابان وهو في سن الـ15 عاماً إلى البرازيل؛ لمتابعة حلمه في لعب كرة القدم عام 1982. وقام بالتوقيع لفريق سانتوس، حيث ظهر بقميصه لأول مرة في عام 1986 وهو بسن الـ19. غادر ميورا سانتوس إلى فريق بالميراس في وقت لاحق من العام نفسه.

وفي عام 1993، كان ميورا هدافاً وأحسن لاعب في الموسم الافتتاحي من الدوري الياباني، الذي شهد قدوم لاعبين كبار مثل غاري لينيكر وزيكو. وبسبب هذا التألق، أصبح أول ياباني يفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي للعام.

كان أول ظهور له مع منتخب اليابان في عام 1990، وشارك في أول ظهور لبلاده بكأس العالم عام 1998، بتسجيله 14 هدفاً في التصفيات. ومع ذلك، تم استبعاده بشكل مثير للجدل من المنتخب الذي شارك في نهائيات المونديال قبل السفر لفرنسا، ليتقاعد دولياً بعد أن سجل 55 هدفاً في 89 مباراة.

لعب ميورا في أوروبا، وتحديداً أندية جنوة الإيطالي، ودينامو زغرب الكرواتي، وحصل على لقب الدوري الكرواتي في عام 1999.

انضم إلى النادي الحالي يوكوهاما وعمره 38 سنة في عام 2005. ومنذ ذلك الحين، شارك في أكثر من 200 مباراة بالدوري.