الألمان ليسوا في المقدمة كما تعتقد.. إليك أكثر 10 شعوب إنتاجاً وعملاً

يتغنى الناس في جميع أنحاء العالم بالألمان وإتقانهم وحبهم أعمالهم، الأمر الذي يجعل من المنتَج الألماني الأفضل على مستوى العالم.

قد يكون هذا صحيحاً بالفعل، لكن هذا ليس معناه أن الألمان هم أكثر الشعوب إنتاجاً أو أنهم يعملون أطول عدد من الساعات مقارنة بالآخرين.

فيما يلي، نتعرف بالأرقام على أكثر الشعوب إنتاجاً وأطولهم من حيث ساعات العمل.

1- أكثر الشعوب عملاً

نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -أو كما بتعرف بـOECD- قائمة بالشعوب التي تقضي أطول وقت في العمل، أدرجت فيها المكسيك على رأسها، حيث يقضي الشعب المكسيكي متوسط 2.246 ساعة في السنة، تليها كوستاريكا بعدد 2.230 ساعة، ثم كوريا الشمالية في المركز الثالث بعدد 2.113 ساعة.

القائمة، المكونة من 38 دولة، لم تتضمن اسم دولة عربية واحدة، فيما تذيلت ألمانيا مؤخرة القائمة، حيث وصل عدد ساعات العمل بها سنوياً إلى 1.371 في المتوسط. وإليكم أول 10 دول من حيث أطول ساعات عمل.

1- المكسيك: 2.246 ساعة في السنة

2- كوستاريكا: 2.230

3- كوريا الجنوبية: 2.113

4- اليونان: 2.042

5- تشيلي: 1.988

6- روسيا: 1.978

7- بولندا: 1.963

8- لاتفيا: 1.903

9- آيسلندا: 1.880

10- البرتغال: 1.868







عمال مكسيكيون



2- الدول الأكثر إنتاجاً

وفي دراسة أخرى لـOECD، أدرجت أكثر الدول إنتاجاً بالعالم، حيث تربعت على عرشها دولة لوكسمبورغ، تتبعها آيرلندا في المركز الثاني، ثم النرويج بالمركز الثالث، وأتت ألمانيا في المركز الثامن، فيا لم يتم ذكر أي دولة عربية.

وليس معنى أن الشعوب التي تقضي أطول ساعات ممكنة في العمل أنها الأكثر إنتاجاً؛ إذ يتم حسب الإنتاجية من خلال تقسيم الناتج المحلي الإجمالي على متوسط عدد الساعات التي يقضيها عمال الدول سنوياً.

وفيما يلي، نتعرف على أكثر الدول إنتاجاً وفقاً لمعايير متوسط ساعات العمل أسبوعياً، مع الناتج المحلي لكل ساعة عمل، نقلاً عن مؤشر OECD:

1- لوكسمبرغ: الناتج المحلي لكل ساعة: 93$ | متوسط عدد ساعات العمل: 29

2- آيرلندا: 87.3$ | 29 ساعة

3- النرويج: 81.3$ | 27.3 ساعة

4- بلجيكا: 69.7$ | 29.8 ساعة

5- الولايات المتحدة: 68.3$ | 33.6 ساعة

6- الدنمارك: 67.6$ | 27.2 ساعة

7- فرنسا: 65.6$ | 28.2 ساعة

8- ألمانيا: 65.5$ | 26.3 ساعة

9- هولندا: 65.4$ | 27.4 ساعة

10- سويسرا: 64.2$ | 30.6 ساعة