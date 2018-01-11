المصري الذي قبض على لصَّين في السعودية يروي تفاصيل الواقعة: خطَف السلاح من أحدهما وقيَّد الآخر حتى جاءت الشرطة

كشف العامل المصري الذي أحبط عملية سطو مسلح استهدفت محلاً لبيع المواد الغذائية في محافظة الخبر السعودية الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، تفاصيل الواقعة التي أثارت إعجاب رواد الشبكات الاجتماعية.

وقال المصري حنفي شاكر رسلان، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، لموقع "سبق" السعودي: "قادتني الصدفة للدخول إلى محل بيع المواد الغذائية، في الساعة السادسة والنصف صباحاً؛ لشراء خبز وشاي وجبن لوجبة الإفطار".

وأضاف: "عندما دخلت المحل، توجهت مباشرة إلى صندوق الخبز، وحملت كيساً منه، ثم توجهت إلى موظف الكاشير، وإذا بي أجد أمامي شخصين ملثمَين؛ يحمل الأول سيخاً من الحديد، والثاني يحمل مسدساً، وقاما بتهديد عامل الكاشير بالمسدس، وطلبا منه بصوت عالٍ، الرضوخ لمطالبهما، وإلا لحق به الأذى الشديد".

واستكمل: "فوجئت بالمنظر الذي رأيته، وسألت ماذا يحدث، فنهرني أحد المثلمَين بعنف، وطلب مني بلهجة حادة عدم التدخل في الأمر، وإلا تعرضت للأذى، وهمّ أحدهما بالاعتداء عليَّ من الخلف، ولكن الشخص الآخر أوقفه".

وتابع: "وقفت مكاني أراقب الملثمَين، وهما يحاولان الحصول على كل ما يستطيعان الحصول عليه من المحل، وكنت أتعمد عدم إثارة انتباه أي منهما، حتى يطمئنا إليَّ، وعندما توجَّه الملثم الذي يحمل السلاح إلى درج الكاشير، وكان مسلِّطاً كل تفكيره في فتح الدرج والحصول على ما فيه من أموال، وجدت أن الفرصة مواتية أمامي، للانقضاض والسيطرة عليه، وخطف السلاح من يده، ثم توجهت بسرعة إلى الشخص الآخر، الذي كان ذهب إلى مكان آخر في المحل؛ للبحث عما يسرقه، ونجحت في السيطرة عليه".

وقال: "نجحت مع موظف الكاشير في تقييد الملثمَين، واسترجاع كل الأموال التي أخذاها بالقوة، وأخذنا منهما مفتاح السيارة التي كانا يستقلانها، ثم قام رجل سعودي من ضمن الذين تجمهروا حول المحل، بإبلاغ الدوريات الأمنية، كما اتصلت على كفيلي، وعندما جاء سلَّمته مفاتيح سيارة اللصَّين والمسدس".

وكانت الأجهزة الأمنية السعودية قد ألقت القبض على الرجلين اللذين قاما بعملية السطو، بعد سيطرة المصري عليهما.

والثلاثاء، انتشر مقطع مصور في منصات التواصل الاجتماعي أظهر ملثمَين وهما يحاولان سرقة "سوبر ماركت"، إلا أن رجلاً مصرياً استطاع السيطرة على الجناة، وأخذ السلاح الناري من أحدهما.