رجل يسرق دبابة ويتجوّل بها في الشوارع! شاهِد كيف اصطدم بسوبر ماركت وحطّم واجهته ثم سرق زجاجة نبيذ



أفادت تقارير بأن رجلاً روسيّاً يقود دبابة مسروقة، اصطدم بسوبر ماركت قبل أن يمر عبر الحطام ليسرق زجاجة نبيذ!

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العربة المدرعة سُرِقَت من أرضٍ مجاورة مخصصة لتدريبات رياضة المحركات الآلية، قبل أن يقودها الرجل عبر إحدى الغابات وصولاً إلى بلدة أباتيتي الروسية الواقعة جنوب دائرة القطب الشمالي تماماً، وفق ما ذكرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وبعد معاناةٍ من أجل الدوران بشارعٍ ضيقٍ، شرع الرجل -الذي قال شهود عيان إنَّه بدا ثَمِلاً- في تحطيم نافذة المتجر عن طريق صدمها بالدبابة، حسبما ذكرت وكالة أنباء هيبنفورم الروسية.

وأظهرت لقطاتٌ أنَّه حطَّم سيارة دايو كانت متوقفة في مكانٍ مجاورٍ.

وأظهرت اللقطات، التي جرى نشرها على الشبكات الاجتماعية، أن الرجل خرج من الدبابة بعد ذلك من خلال فتحتها، وتفحَّص الأضرار فترةً وجيزةً، ثم دخل إلى المتجر من النافذة المكسورة.

وقد أُلقي القبض على هذا الرجل لاحقاً وبحوزته زجاجة نبيذ مسروقة، ولم يكن المتجر مرخصاً لبيع الكحول في هذا الوقت المبكر من الصباح.

ولم يبدُ شهود العيان الذين ظهروا في اللقطات المصورة منزعجين تماماً بسبب الحادث.

وقال أحد مستخدمي الشبكات الاجتماعية في أثناء تصويره هذا المشهد المُغطى بالثلوج خارج نافذته: "ما حدث بالأساس هو أن أحدهم سرق عربة مدرعة.. ثم ذهب إلى متجر ليحصل على شرابٍ إضافيٍ في الصباح".

ولم يقاوم الرجل -الذي بدا في أواخر العشرينيات من عمره- محاولة القبض عليه، حسبما ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية.