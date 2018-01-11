"لماذا ذهبتَ إلى مراكش؟".. سؤال من وزير سعودي للاعب كرة يُغضب مغاربة اعتبروه إشارة جنسية

غضب مغربي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب طريقة تناول رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، اسم مدينة مراكش المغربية خلال انتقاده لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد.



المسؤول السعودي الذي يعمل مستشاراً في الديوان الملكي بدرجة وزير، وفي مَعرض إجابته عن أحد الأسئلة، خلال برنامج "كورة" الرياضي، الذي تم بثه على الهواء مباشرة بقناة "روتانا خليجية"، قال إنه "يعاني مشاكل عديدة مع اللاعب فهد المولد"، مُفصحاً أن هذا الأخير لا يرد على مكالماته العديدة.



ووجّه كلامه للاعب المنتخب السعودي بنبرة ساخرة: "أرسلناك إلى مانشستر يونايتد حتى تتدرّب، فما الذي جعلك تذهب لمدينة مراكش قبل العودة؟"، وهو التعليق الذي جعل الاستوديو الذي يُعقد به اللقاء المطول، يضجّ بضحك الحضور، الذين فهموا كلام الوزير السعودي بمغزى معين .

#وزير_سعودي_يسيء_لمراكش



مدينة #مراكش واجهة #المغرب السياحية والثقافية والتاريخية



مدينة ساحرة لطبيعتها ومناخها الصحي؛ مما جعل الآلاف من الاوروبيون يختارون الاستقرار بها، وفيهم شخصيات عالمية وأسماء كبيرة في عالم السياسة والفن والرياضة

pic.twitter.com/mZplM38D91 — صالح جديع المنصوري (@s1almansoori) January 9, 2018

أزمة عائلية والاستياء لم يكن مغربياً فقط

تصريح آل الشيخ تسبب في استياء لدى مواطنين مغاربة وسعوديين، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ استنكروا أن يتم الزج بمدينة ودولة، في انتقادات وصفوها بأنها مُسيئة أخلاقياً إلى لاعب ومواطن سعودي، خاصة أنها فُهمت على أنها ذات إيحاءات جنسية، الأمر الذي يسبب الإحراج للاعب والإهانة للمدينة المغربية وأهلها.

وانتشر على تويتر وفيسبوك، عدد من الوسوم، من بينها هاشتاغ "ترانزيت مراكش"، و"وزير سعودي يسيء للمغرب"، وذهب العديد من المدونين والمغردين إلى انتقاد تصريحات آل الشيخ، معتبرين أنه يرمي بكلامه ذاك إلى القول إن "المولد" حرص على زيارة مدينة مراكش لأجل السياحة الجنسية، ما قد يتسبب في مشاكل عائلية كبيرة له.

وذهب آخرون إلى تأكيد أن وزيراً سعودياً ومستشاراً للملك، لا ينبغي له السقوط في مثل هذه الإيحاءات مهما بلغ به التعبير، خاصة أن اللقاء تم نقله على الهواء مباشرة، لافتين إلى أن من بين كلمات هذه الجملة ما يرمي إلى أن "الهيئة تغدق الأموال على اللاعبين ليتمكنوا من التدريب الجيد، مقابل حرصهم على اقتناص فترات من اللهو والاستمتاع بعيداً عن الأعين".

تشهير بلاعب دولي وتشكيك في سلوكياته



ماهكذا تورد الابل



تعمدني بنصحك بانفرادِ. وجنبي النصيحة في الجماعة



فإن النصح بين الناس نوعٌ. من التوبيخ لا ارضى استماعه



#ترانزيت_مراكش — محمد الحقباني (@ymym9292) January 8, 2018

وانبرى مدونون مغاربة إلى توجيه سهام انتقاداتهم لآل الشيخ، الذي تجاهل التعليق على الموضوع بصفحته الرسمية على "تويتر"، معتبرين أنه أساء إلى المملكة المغربية وتاريخها.



وقالوا إن مدينة مراكش تستقطب السياح من كل بلدان العالم الراغبين في الاستمتاع بدفء جوها وأجوائها الساحرة وثقافتها العريقة؛ إذ إن كبار الفنانين ومشاهير العالم يعمدون إلى الاستقرار بالمدينة وامتلاك منازل بها.

#وزير_سعودي_يسيء_لمراكش



مدينة #مراكش واجهة #المغرب السياحية والثقافية والتاريخية



مدينة ساحرة لطبيعتها ومناخها الصحي؛ مما جعل الآلاف من الاوروبيون يختارون الاستقرار بها، وفيهم شخصيات عالمية وأسماء كبيرة في عالم السياسة والفن والرياضة

pic.twitter.com/mZplM38D91 — صالح جديع المنصوري (@s1almansoori) January 9, 2018

وبعيداً عن الغضب، أخذت القصة أبعاداً ساخرة كذلك، حين عمد مغردون إلى نشر مقاطع فيديو تغبط اللاعب السعودي على مروره بمدينة مراكش، فيما ذهب البعض إلى نشر صور لفهد المولد والتعليق عليها باستنكار قيام آل الشيخ بفضح اللاعب على رؤوس الأشهاد.



وكان تركي آل الشيخ قد ذكر أن سبب سفر الثنائي فهد المولد لاعب الاتحاد السعودي، وأحمد الفريدي لاعب النصر السعودي، إلى مدينة مانشستر بدعم منه، هو "لإكمال تعافيهما من الإصابة التي يعانيانها، ولكسر الحاجز النفسي بين المحلية والأندية الأوروبية الكبرى، بجانب أن لديهما مشاكل أخرى لا بد أن تحل".

خطأ تكرَّر من قبلُ ولكن ليس على هذا المستوى

وليست هذه هي المرة الأولى التي تصْدر فيها تصريحات تستهدف المغرب، ولكن ما صدر من قبلُ كان من طرف فنانين وإعلاميين سعوديين وليس من مسؤولين، لعل آخرها رد فعل الإعلامي السعودي حسين سعد الفراج، ضدّ القرار القطري الذي تم نفيه لاحقاً بإلغاء تأشيرة الدخول إلى أراضيها في وجه المغاربة.



وكتب الفراج، في سبتمبر/أيلول 2017، على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قبل أن يحذف تغريدته لاحقاً: "خلاص كده اكتملت الوناسة.. اللبناني للقمار والكباريهات والمغرب لـ...، اعذروني هكذا هي مهما حاولنا تجميل وتلطيف العبارة، قيادة قطر تذهب للجنون".



وقبله بشهور، عمد كوميدي سعودي -يدعى سامر الحازمي- إلى اتخاذ المغرب مادة لإضحاك جمهوره، حيث استعرض التجارب التي خاضها أصدقاؤه في المغرب، ملمحاً إلى السياحة الجنسية والسرقة التي يمكن أن يتعرضوا لها عند زيارة المملكة.



وأثار الفيديو غضباً في صفوف المغاربة، معتبرين الكلام الصادر عن الحازمي، إهانة واحتقاراً للشعب المغربي ومواطناته.