رومانسية سعودية.. الاختلاط يبدأ في المملكة من أجل العمل والحب والتغيير يتوقف على بوابة الجامعة

كأنه مشهد من فيلم رومانسي، امتزجت الألوان السوداء مع البيضاء على ألحان عزف البيانو، بيد موسيقار عالمي.

هذا المشهد ليس في باريس أو فيينا، بل في وسط مدينة الرياض، حيث جلس رجال سعوديون يرتدون ملابسهم البيضاء التقليدية، إلى جانب زوجاتهم بعباءاتهن السوداء، مع عائلاتهم، يستمتعون بمقطوعات موسيقية لآلة البيانو تصدح في حفلة العازف العالمي اليوناني ياني.

الشابة السعودية مها الحسيني (24 عاماً)، التي تروي لـ"هاف بوست عربي" تفاصيل هذا المشهد، تقول إنها لن تنساه.

ولا تزال مها مأخوذة بالمشهد الذي كانت جزءاً منه، قائلة "الأجواء كانت جميلة ومليئة بالحب، رغم أنها لا تشبهنا كسعوديين"، حسب تعبيرها.

وحفلات العازف "ياني" هي من الحفلات "المختلطة" القليلة التي بدأت تقام مؤخراً على أرض المملكة مع تغيّر المشهد الاجتماعي بالسعودية.

وأحيا الفنان العالمي ياني عدة حفلات في السعودية، لاقت إقبالاً كبيراً، نظمتها هيئة الترفيه، بدأت بجدة وانتهت بالظهران، مروراً بالرياض، خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول 2017، بعد أن تم زيادة عدد الحفلات عن المقرر في البرنامج، تلبية لرغبة الجمهور.

وبعيد انتهاء حفلته في جدة، كتب ياني على حسابه على "تويتر": "كانت ليلة لا تصدق"، وتابع قائلاً: "هناك دوماً مرة أولى واحدة، والليلة شهدنا الكثير من المرات الأولى بالنسبة للسعودية".

وأضاف: "الجمهور سلب قلوبنا بحماسته وحبه وشغفه وتقبله وانفتاحه".

وأشاد كثير من المغردين بالحفل، مطلقين هاشتاغ "ياني في السعودية"، موجهين الشكر لهيئة الترفيه. وقال أحد المغردين: "كانت ليلة جميلة!.. وأخيراً نقدر نحضر حفلات لايف بدون ما نسافر".

ونشر مغرد فيديو لحفل ياني، الذي أقيم في الظهران بشرقي المملكة قائلاً:

Great team work #Yanni and his team...



Was a spiritual night#ياني_في_السعودية #ياني_آه_ياني pic.twitter.com/QCeTmpqvH6

— أبوضَــي ⁦♌️⁩ (@i_FMOB) December 6, 2017