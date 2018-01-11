فيديو: قطع مسافة 850 كيلومتراً ليعاقب عميلة اشتكت من تأخر تسليم طلبها عبر Amazon

ربما عليك التريث قليلاً قبل الشكوى من تأخر طلبك، خاصة بعد أن تعرف أن مالك متجر إلكتروني في شرقي الصين سافر أكثر من 530 ميلاً (نحو 853 كيلومتراً)، ليعتدي على عميلة اشتكت من سوء خدمته.











وتعرضت العميلة التي تُدعى "شاو دي" للضرب من البائع، حتى أُصيبت بارتجاجٍ في المخ، بعد أن اشتكت لأحد مواقع التجارة الإلكترونية من عدم وصول مشترياتها.

وضُربت شاو في وجهها، وطُرحت أرضاً، بواسطة الرجل الذي زعم أنَّه سافر ليلةً وضحاها ليلقن هذه المرأة درساً، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

ووفقاً لصحيفة تشنغتغو إيفننغ بوست الصينية، اشترت شاو دي ملابس بقيمة 300 يوان صيني (46 دولاراً أميركياً)، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من موقع التسوق الإلكتروني "تاوباو"، المملوك لمجموعة علي بابا القابضة، ولاحظت أنَّ الطلب لم يُرسل إليها بعد مرور ثلاثة أيام.

ووقع الاعتداء في نقطة تسليم بمدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان الصينية، في 27 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

والتقطت كاميرات المراقبة القريبة تلك اللحظة، التي اقترب فيها رجلٌ من شاو دي، حاملاً حقيبة، ثم سرعان ما اعتدى عليها بالضرب في الشارع.

ويمكن رؤية أحد الأشخاص جالساً بالقرب من مكان الواقعة ويشاهدها، لكنَّه لم يحاول منع الرجل من الاعتداء على شاو.

واعتقدت شاو دي أنَّ الرجل هو تشانغ، مالك المتجر الإلكتروني، الذي كان يرسل إليها رسائل تهديد.

وتلقت شاو رسالةً منه يقول فيها "يمكنني تدميرك" في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد وقتٍ قصيرٍ من تقديمها شكوى لموقع تاوباو، وتلقت أيضاً مكالمةً مجهولة من مدينة سوتشو شرقي الصين من شخصٍ يزعم أنَّه بائع.

وعانت شاو دي من ارتجاجٍ في المخ وكسورٍ في كوعها اليسرى، وإصابات طفيفة في ذقنها وتحت عينيها وفي ركبتها بعد الاعتداء.

وكان الرجل قد أخبرها أنَّه سافر لليلةٍ وضحاها إلى مدينة تشنغتشو، وأنَّه لا يمانع تقديمها شكوى بحقه.

ونجحت شرطة مدينة ليجيانغ في تعقب عنوان البائع، وسافرت 850 كيلومتراً إلى مدينة سوتشو، وأعادت تشانغ إلى تشنغتشو، وألقت القبض عليه في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال متحدث باسم تاوباو لمراسل صحيفة The Daily Mail البريطانية، إنَّ شاو دي اشترت من متجر تشانغ خلال فترة تصفيات نهاية العام.

وأضاف المتحدث: "انخفض تقييم تشانغ بمقدار 12 نقطة بعد شكوى شاو دي".

احتُجز تشانغ لمدة عشرة أيام، وحُذِفَ حساب متجره الإلكتروني بواسطة موقع تاوباو بعد هذه الواقعة.